taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0543
Euro
6.5611
Altın
1582.6
Borsa
120151.44
Gram Altın
308.087
Bitcoin
62628.15

İki kez kanseri yenen Ece'nin yüzü artık gülüyor

Sakarya'da küçük yaşlarda iki yıl arayla yakalandığı lenfoma ve lösemiyi yendikten sonra babasını kaybeden 14 yaşındaki Ece Aktaş, ailesinin desteğiyle hayata tutundu.

İHA | 15.02.2020 - 09:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sakarya'da yaşayan 14 yaşındaki Ece Aktaş, 5 yaşında yakalandığı lenf kanserini yendikten sonra löseminin pençesine düştü.

İlik nakli olduktan sonra tedavi gördüğü hastanede dönemin Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'a mektup yazan Ece Aktaş, tedavi sürecinde sıkıntı yaşamaması için evlerinde "özel oda" oluşturulması için yardım istedi.

AİLESİNİN DESTEĞİYLE KANSERİ YENDİ

Ece Aktaş, Vali Coş tarafından ailenin Camili Mahallesi'nde yerleşmesi sağlanan evde kendisine özel hazırlanan odada hastalıkla mücadele etti. Lösemiyi de yendikten sonra babasını kaybetmesiyle travma yaşayan ve ailesinin desteğiyle resim ve müzik sevgisiyle bu süreci atlattı.

"İYİLEŞTİ DİYE EVİMİZE GLEDİĞİMİZDE İLİK NAKLİ OLMASI GEREKTİĞİ SÖYLENDİ"

Ece'nin lenfomayı yendikten sonra lösemiye yakalandığını belirten  anne Aysel Aktaş, "Biz iyileşti diye evimize geldiğimizde 3 ay içinde ilik nakli olması gerektiği söylendi. Türkiye'de nakli gerçekleştiremedik, kardeşlerinin de tutmadı, yurt dışından oldu naklimiz hızlı bir şekilde." dedi.

İki kez kanseri yenen Ece'nin yüzü artık gülüyor

"ECE'YE HİÇBİR ZAMAN 'SEN HASTASIN' DİYEREK BUNU BELLİ ETMEDİM"

Aktaş, sürecin zor geçtiğini belirterek, "Bizim gibi mücadele veren bütün annelere şunu tavsiye ediyorum, zor bir sürecin içindeyiz ama normal hayatınıza devam edin. Bu geçecek diye bakın. Ece'ye hiçbir zaman 'Sen hastasın' diyerek bunu belli etmedim, normal zamanda davrandığım gibi davrandım. Ece'yle müzik dinledik, televizyon seyrettik, oyunlar oynadık, her zaman enerjimizi ve moralimizi çok düzgün tuttuk. 'Bir rüyanın içindeyiz, kabusu bitireceğiz.' diyerek hastalıkla mücadele ettik. Bu hastalıkla mücadele eden binlerce anne var ve onlara diyorum ki kalpten inanın, geçecek." dedi.

İki kez kanseri yenen Ece'nin yüzü artık gülüyor

"BU HASTALIĞIN TEK ÇARESİ SABIR VE İNANÇ"

İkinci hastalığı öğrendikten sonra çok üzüldüğünü aktaran Aktaş, "Yine de hayata esprili dille bakmaya devam ettim, belki çok anlaşılmayacak iç dünyama girdim. Çevremdeki insanlar inancımı görünce takdir etti çünkü inanıyordum ki çocuğum iyileşecek. İnanırsanız, sabrediyorsunuz. Bu hastalığın tek çaresi sabır ve inanç, moralinizi bozmayacaksınız." diye konuştu.

İki kez kanseri yenen Ece'nin yüzü artık gülüyor

"HOSTES OLMAK İSTİYORUM"

Şu an herhangi bir sağlık probleminin olmadığını belirten Ece, "Annemin, babamın, ailemin gayretiyle yendim hastalığı. Televizyonda düzenlenen şarkı programına katılıp şarkı söylemek istiyorum. Meslek olarak da hostes olmak istiyorum." dedi.

İki kez kanseri yenen Ece'nin yüzü artık gülüyor

İlginizi Çekebilir
Yüksek binalara serbestlik kalktı
Meclis'te dün alınan karara göre dikey yapılaşmanın önüne geçecek kanun teklifi yasa haline geldi.
Çanakkale Boğazı’nda ortaya çıkan gizemli tabaka
Çanakkale Boğazı'nın bazı bölümlerinde görülen ve son günlerde dikkat çekmeye başlayan gizemli tabaka, tedirginliğe yol açtı.
Havalimanı otoparkındaki ödeme cihazını tekmeledi
İstanbul Havalimanı'nda bir yolcu, otoparktaki otomatik ödeme cihazını tekmeleyerek kırdı. O anları İGA CEO'su paylaşarak, suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.
Temizlik maddesi içen çocuk, 303. ameliyatını oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören 12 yaşındaki Kayra Talha Yaman, sağlığına kavuşmak için 303. ameliyatını geçirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yalova Belediyesi'ndeki soruşturmada yeni tutuklamalar
Yalova Belediyesi'ndeki soruşturmada yeni tutuklamalar
146
İstanbul üzerindeki kargo uçağını lazer ile taciz ettiler
İstanbul üzerindeki kargo uçağını lazer ile taciz ettiler
28
4 vekili istifa eden Meral Akşener: Saygı duyuyorum
4 vekili istifa eden Meral Akşener: Saygı duyuyorum
41
Sergen Yalçın: Hiçbir şey yapmayan bir takıma yenildik
Sergen Yalçın: Hiçbir şey yapmayan bir takıma yenildik
56
Takviye komandolar Suriye sınırında
Takviye komandolar Suriye sınırında
62
Trump, kendisini TV'de eleştiren bakanına tweet attı
Trump, kendisini TV'de eleştiren bakanına tweet attı
10
Çanakkale Boğazı’nda ortaya çıkan gizemli tabaka
Çanakkale Boğazı’nda ortaya çıkan gizemli tabaka
16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir