Airbus, insansız otonom helikopteri U145’i tanıttı

Havacılık devi Airbus, kendini kanıtlamış H145 helikopter modelinin otonom özelliklere sahip insansız versiyonu olan yeni U145 modelini resmen duyurdu.

Güvenlik pilotu eşliğindeki ilk uçuşu 2026 yılının sonlarında planlanan dev aracın önümüzdeki on yılın başlarında hizmete girmesi bekleniyor.

Tam otonomi sağlamak amacıyla özel bir sensör paketi ve yapay zekâ altyapısına sahip olan U145 modelinde fiziksel bir kokpit bulunmuyor.

Kargo taşımacılığı için optimize edilen araçta katlanabilir yükleme masası ve özel kargo zeminine sahip entegre bir burun kapısı yer alıyor.

KARGO TAŞIMADA KULLLANILACAK

Azami kalkış ağırlığı 3 bin 800 kg olan insansız helikopter, öncelikli olarak yüksek hacimli sivil ve askeri kargo tedarik için görev yapacak.

Modüler yapısı sayesinde afet yönetimi, yangın söndürme, silahlı keşif ve İHA ana gemisi işlevselliği gibi operasyonlarda da esneklik sunuyor.

İki adet Safran Arriel 2E motoruyla çalışan bu helikopter ailesi, dijital motor kontrol sistemi sayesinde yüksek verimlilik sağlıyor.

Sınıfının en sessiz aracı olan gövde yapısı, aynı zamanda rakipleri arasındaki en düşük karbondioksit emisyon salınımını gerçekleştiriyor.