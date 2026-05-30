Ajan filmlerinin efsane haberleşme cihazı, Aydın'da yeniden hayat buldu

Günümüzde akıllı telefonların ve internet tabanlı iletişim sistemlerinin gölgesinde kalan eski teknolojiler, meraklı ustaların ellerinde yeniden hayat buluyor. Aydın’ın tarihi çarşısında küçük bir dükkânda antika elektronik cihazları onaran emekli polis Mustafa Demirel, yaklaşık yarım asırlık bir uydu telefonunu yeniden çalıştırmayı başardı. Bir zamanlar dünyanın her noktasından iletişim kurulmasına imkan sağlayan ve özellikle istihbarat operasyonlarında kullanılan cihaz, yıllar sonra yeniden ses verdi.

DEDEDEN KALAN TARİHİ CİHAZ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Uzun yıllardır kullanılmayan uydu telefonu, genç bir vatandaş tarafından dedesinden kalan hatıra eşyalar arasında bulundu. Cihazın çalışıp çalışmadığını merak eden genç, yaptığı araştırmalar sonucunda Aydın’da bu tür eski elektronik sistemleri tamir edebilecek bir usta aramaya başladı.

Yolu tarihi çarşıdaki küçük dükkâna düşen genç, cihazı emekli polis Mustafa Demirel’e teslim etti. Yıllardır eski radyo, telefon, telsiz ve elektronik ekipmanları onaran Demirel, detaylı incelemelerin ardından cihazı yeniden çalışır hale getirmeyi başardı.

BİR DÖNEMİN EN GELİŞMİŞ HABERLEŞME SİSTEMLERİNDENDİ

Demirel, tamir ettiği cihazın 1980 öncesinde Finlandiya’da üretildiğini ve döneminin ileri teknolojileri arasında yer aldığını söyledi.

Uydu telefonlarının günümüzdeki cep telefonlarından çok farklı bir çalışma sistemine sahip olduğunu belirten Demirel, bu cihazların doğrudan uydu bağlantısı kurarak dünyanın birçok noktasında iletişim imkanı sunduğunu ifade etti.

O yıllarda özellikle denizcilik, uzak bölgelerdeki görevler ve istihbarat faaliyetlerinde kullanılan uydu telefonlarının, iletişim teknolojilerinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edildiği belirtiliyor.

AJAN FİLMLERİNİN VAZGEÇİLMEZİYDİ

Uydu telefonları, teknolojik özelliklerinin yanı sıra sinema dünyasında da önemli bir yere sahip oldu. Özellikle casusluk ve aksiyon filmlerinde sıkça kullanılan bu cihazlar, uzun antenleri ve dikkat çekici tasarımlarıyla izleyicilerin hafızasında yer etti.

Mustafa Demirel, cihazın geçmişte istihbarat faaliyetlerinde yoğun olarak kullanıldığını belirterek, o dönemlerde uydu üzerinden kurulan iletişimin büyük avantaj sağladığını dile getirdi.

Demirel, “Filmlerde sıkça gördüğümüz cihazlardan biriydi. Dünyanın farklı noktalarından doğrudan uydu üzerinden bağlantı kurabiliyordu. O dönemin şartlarında oldukça gelişmiş bir sistemdi” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞIYOR AMA ARTIK BAĞLANTI KURAMIYOR

Uzun uğraşlar sonucunda cihazın elektronik aksamını yeniden işler hale getiren Demirel, telefonun teknik olarak çalıştığını ancak günümüz uydu sistemleriyle haberleşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Aradan geçen yıllar içerisinde uydu teknolojilerinin tamamen yenilendiğini belirten Demirel, eski frekans sistemlerinin artık kullanılmadığını vurguladı. Bu nedenle cihazın açılıp çalışmasına rağmen mevcut uydu ağlarına bağlanamadığı ifade edildi.

Teknolojik altyapının değişmesi nedeniyle aktif iletişim amacıyla kullanılamayan telefon, buna rağmen tarihi ve koleksiyon değeri taşıyan önemli bir eser olarak görülüyor.

5 METREKARELİK DÜKKÂNDA TEKNOLOJİ TARİHİ YAŞATILIYOR

Aydın’ın tarihi çarşısındaki mütevazı dükkânında geçmişin teknolojik mirasını korumaya çalışan Mustafa Demirel, yıllardır eski elektronik cihazları onararak yeniden hayata döndürüyor.

Radyo, gramofon, telefon, telsiz ve çeşitli elektronik ekipmanlar üzerinde çalışan Demirel, artık üretilmeyen birçok cihazı tamir ederek sahiplerine teslim ediyor.

Bu kez tamir ettiği Finlandiya yapımı uydu telefonu da teknoloji meraklılarının ilgisini çekerken, geçmişte iletişim dünyasında çığır açan sistemlerin ne kadar hızlı değiştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

KOLEKSİYONLUK BİR ESER OLARAK SAKLANACAK

Yaklaşık yarım asırlık geçmişe sahip olan uydu telefonu, onarımının tamamlanmasının ardından sahibine teslim edilecek. Günümüz iletişim sistemlerinde kullanılması mümkün olmasa da cihaz, teknoloji tarihinin önemli tanıklarından biri olarak değerlendiriliyor.

Bir zamanlar dünyanın herhangi bir noktasından bağlantı kurabilen ve özellikle gizli operasyonlarla özdeşleşen uydu telefonu, artık geçmişin teknolojik mirasını temsil eden değerli bir koleksiyon parçası olarak korunacak.