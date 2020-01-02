AK Parti 2023'teki rakibini ilan etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Biz10 TV'de Adem Metan'ın gündeme dair sorularını yanıtladı.

"TAYYİP ERDOĞAN KARŞITLIĞI ONU YUKARI ÇIKARIYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Mahir Ünal, “Tayyip Erdoğan karşıtlığı onu yukarı çıkarıyor. Seçimlerde bunu gördü.

Dünyanın hiçbir yerinde 3 ayda bir siyasi aktör çıkmamıştır. Türkiye'de bu oldu.

Nasıl oldu?

Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir aktör haline geldi. Kanal İstanbul üzerinden bunu pekiştirmek istiyor.

Çok akıllı arkadaşımız ve o sevgili minibüsün içinden uzanan el, bunu yapmak istiyor.

Mahir Ünal: İmamoğlu konuştuğu zaman Cumhurbaşkanı gibi konuşuyor ViDEO



CUMHURBAŞKANI GİBİ KONUŞUYOR

İmamoğlu, bugüne kadar İstanbul’un tek bir sorununu konuşmadı.

Konuştuğu zaman Türkiye’yi konuşuyor, Cumhurbaşkanı gibi konuşuyor.

Çünkü arkadaki akıl bu şekilde konumlandırmış.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanları ve hizmetleriyle ilgilensin.” ifadelerini kullandı.