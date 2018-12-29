AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan oldu

AK Parti; İstanbul'da Fatih Belediye Başkan Adayı olarak Ergün Turan'ı gösterdi. Önce bir iddia olarak kulislerde dolaşan bu haber, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından netlik kazandırıldı.

TURAN FATİH BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul adaylarını açıkladığı toplantıda, Ergün Turan'ın da Fatih Belediyesi Başkan adaylığı resmen açıklandı. Böylece kulislerde dolaşan bu haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla gün yüzüne çıkarak resmiyet kazandı.

ERGÜN TURAN KİMDİR?

1967 yılında İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelen Ergün Turan; ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı.

1990 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu. Turan, 1999- 2014 dönemlerinde Güngören ilçesinden İBB Meclis üyeliği yaptı.

BİRÇOK GÖREVİ YERİNE GETİRDİ

Ergün Turan, 1999- 2005 tarihleri arasında Güngören Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı, İBB Meclisi İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı, İBB Encümen Üyeliği yaptı. Bu görevlerin yanı sıra 2007- 2009 dönemlerinde İBB Meclisi İkinci Başkan Vekilliği görevini de yürüttü.

11 ARALIK'TA TOKİ'DEKİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Ergün Turan; 18 Nisan 2018 tarihinde TOKİ Başkanlığı görevine atandı. Ancak Turan bu görevinden, 11 Aralık 2018 tarihinde istifa ederek ayrıldı.