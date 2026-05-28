Galatasaray'da Mario Lemina krizi çıktı

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak noktalayarak üst üste 4. toplamda da 26. zaferini elde eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da yönetim kadronun büyük bir kısmını korumak istiyor. Ancak sarı-kırmızılılar beklenmedik bir krizle karşılaştı.

GÖRÜŞMELER FARKLI GEÇİYOR

Galatasaray ve Mario Lemina arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri yavaşladı.

Tecrübeli oyuncu, Antalyaspor maçının ardından sarı-kırmızılılarda kalmak istediğini açıklasa da görüşmeler beklentilerden farklı ilerliyor.

TEKLİFLERE AÇIK

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre İspanya, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar takımları, Mario Lemina ile ilgileniyor.

Haberde Lemina'nın farklı deneyim yaşamaya açık olduğu belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

4.5 milyon euro piyasa değeri bulunan Lemina, bu sezon Galatasaray'da 41 maça çıktı.

32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistle mücadele etti.