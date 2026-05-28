İzmir’de 33 kedinin ölümüyle ilgili soruşturmada veteriner hekime tutuklama

İzmir’in Buca ilçesinde geçtiğimiz günlerde çöp konteynerlerinin yanına bırakılmış halde bulunan 33 ölü kediye ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle yeniden gözaltına alınan veteriner hekim Hakan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında veteriner hekim hakkında “bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme” ile “çevreyi kasten kirletmek” suçlamaları yöneltildi.

OLAY KENTTE BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Buca ilçesi Adnan Kahveci Caddesi’nde 21 Mayıs tarihinde çöp konteynerleri önünde çok sayıda kedinin cansız bedeninin bulunması, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme başlatırken kedilerin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için çalışma yapılmıştı.

Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından kapsamlı soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİ VETERİNER KLİNİĞİNDE ÇALIŞIYORDU

Soruşturma kapsamında, olayın yaşandığı bölgeye yakın bir veteriner kliniğinde görev yaptığı öğrenilen Hakan E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin ifadesinde, ölen hayvanların normal şartlarda uygun alanlara gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin, yoğunluk nedeniyle bu kez hayvanları çöp konteynerlerinin yanına bıraktığını öne sürdüğü belirtildi.

İLK ETAPTA SERBEST KALDI, İTİRAZ SONRASI YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Veteriner hekim Hakan E., ilk olarak 23 Mayıs tarihinde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın karara itiraz etmesi üzerine süreç yeniden değerlendirildi.

Başsavcılığın itirazı sonrası 25 Mayıs’ta yeniden gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar adliyeye sevk edildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Mahkeme, şüpheli hakkında yöneltilen suçlamalar kapsamında tutuklama kararı verdi. Veteriner hekimin cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, kedilerin ölüm nedenine ilişkin teknik ve adli incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Hayvan hakları savunucuları ve çok sayıda vatandaş, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması çağrısında bulundu.