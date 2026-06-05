AK Parti İstanbul İl Başkanlığından 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Toplantı, AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığının koordinasyonunda, diğer illerle eş zamanlı gerçekleştirildi.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Zakire Nurdoğan Yüzbaşıoğlu, basın açıklamasında, sıfır atık hareketinin önemine değindi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN YEŞİL DİRİLİŞ MANİFESTOSUDUR"

Yüzbaşıoğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan '2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi' yalnızca bir çevre politikası değil, Türkiye Yüzyılı’nın yeşil diriliş manifestosudur.

"HER DAMLA SU GELECEĞE BIRAKILAN BİR UMUT MÜHRÜDÜR"

Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi, bugün milyonlarca insanın ortak vicdanına dönüşmüş küresel bir çevre seferberliğidir. Geri kazanılan her atık, dikilen her fidan, korunan her damla su geleceğe bırakılan bir umut mührüdür."

Türkiye'nin, yenilenebilir enerji yatırımları, millet bahçeleri, yeşil şehircilik anlayışı ve çevre dostu kalkınma hamleleriyle geleceğini bugünden inşa ettiğini dile getiren Yüzbaşıoğlu, çevreyi korumanın sadece doğayı değil, vatanı korumak olduğuna inandıklarını belirtti.

"BİR DAMLA SUYU KORUMAK MEDENİYETİ KORUMAKTIR"

Yüzbaşıoğlu, bir ağacı yaşatmanın geleceği yaşatmak olduğunu ifade ederek, "Bir damla suyu korumak medeniyeti korumaktır. Bugün Türkiye, yalnızca kendi çevresini koruyan bir ülke değil, çevre adaleti, iklim sorumluluğu ve sürdürülebilir kalkınma konusunda küresel ölçekte söz söyleyen öncü ülkelerden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

"İNSANLIK ADINA ORTAK SORUMLULUK ÜSTLENMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Antalya'da, 9-20 Kasım'da yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) değinen Yüzbaşıoğlu, şunları kaydetti:

"196 ülkenin temsilcilerini buluşturacak bu tarihi zirve, yalnızca bir diplomasi platformu değil, insanlığın ortak geleceğine ilişkin kararların şekilleneceği küresel bir vicdan buluşması olacaktır.

Türkiye, COP31 sürecinde de Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya ilan ettiği ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ anlayışını rehber edinerek çevre, iklim ve kalkınma politikalarında hakkaniyeti savunmaya, doğruları söylemeye ve insanlık adına ortak sorumluluk üstlenmeye devam edecektir."