AK Parti kampa giriyor: Yeni dönemin yol haritası masaya konacak

Siyasetin gündemi yoğun...

AK Parti, geleneksel hale gelen milletvekilleri istişare kampında bu yıl önemli bir değişikliğe gidiyor.

KAMPIN ADRESİ SAPANCA

Parti, uzun yıllardır Kızılcahamam’da düzenlediği kampı 9 yıl aradan sonra ilk kez Ankara dışına taşıyor.

Kamp en son Başkent dışında, 2017 yılında Afyon’da düzenlenmişti.

Bu hafta cuma-cumartesi ve pazar günü düzenlenecek kamp ise Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek.

YENİ DÖNEMDEKİ HEDEFLER ELE ALINACAK

AK Parti'nin kuruluşunun çeyrek asrı devireceği 14 Ağustos öncesinde kampta, yeni dönemdeki hedefler masaya yatırılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇILIŞ KONUŞMASIYLA BAŞLAYACAK

AK Parti'nin ana kademe, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları'nın yanı sıra bakanlar düzeyinde de katılım sağlanacak kampın açılış ve kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

İÇ VE DIŞ POLİTİKA, BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

Kampın ana eksenini yeni dönem hedefleri oluşturacak.

Yeni anayasa çalışmaları ve 'Terörsüz Türkiye' süreci başlıklarının yanı sıra iç ve dış politika, güvenlik stratejileri ve bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.

KAMPIN FORMATI İNTERAKTİFLEŞİYOR

Kampın en dikkat çekici özelliği ise yeni formatı olacak.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti yönetimi, bu yıl kampı daha dinamik ve verimli hale getirmek için klasik sunumla anlatım modelinden uzak tutacak.

Geçmiş yıllarda saatler süren ve milletvekillerini şikâyet ettiren kapsamlı sunumlar yerine bu kez kısa ve öz bilgilendirmeler yapılacak.

Özellikle kabine üyeleri yapacakları bilgilendirmeleri kısa tutacak. Asıl ağırlık eleştiri, öneri, talep ve soru-cevap kısımlarına verilecek.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİ ELE ALINACAK

Milletvekilleri, kendi seçim bölgelerinden vatandaştan gelen talepleri, beklentileri ve sorunları doğrudan bakanlara iletecek.

Bakanlar da kendilerine yöneltilen sorulara anında cevap vererek hem yürütülen çalışmaları anlatacak hem de sahadan gelen geri bildirimleri dinleyecek.