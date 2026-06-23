Ejderha sıcakları kasıp kavuracak: "Ölümcül" uyarısı geldi! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir

Avrupa, aşırı sıcaklarla mücadele ediyor.

İngiltere, Belçika, Hollanda, İspanya ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, adeta kavruluyor.

Termometreler, akşam saatlerinde dahi 50 dereceleri buluyor.

"Ejderha sıcakları" olarak bilinen bu süreç için ekstra önlemler alındı.

Can kaybı uyarısı

Fransa'da okullar tatil edildi, açık alanda alkol tüketimi yasaklandı.

Gittikçe pik yapan sıcaklıklar konusunda uzmanlardan "can kaybı" uyarısı geldi.

Vatandaşların belirli saatlerde evde kalmaları ve ağır işlerden kaçınmaları gerektiği belirtildi.

İspanya sıcaktan bayılıyor

İspanya yaz döneminin ilk sıcak hava dalgası nedeniyle alarma geçti.

Ülkenin güney batısındaki Kanarya Adaları ile güneydoğusundaki Murcia bölgesi hariç diğer 15 bölgede 42 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıklarından dolayı Sivil Koruma ekiplerince kırmızı veya turuncu seviyesinde alarma geçildiği bildirildi.

İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), 20 Haziran'da başlayan sıcak hava dalgasının 25 Haziran'a kadar devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

AEMET'in tahminlerine göre Endülüs bölgesinde sıcaklıkların 42 dereceye kadar yükseleceği, diğer bölgelerde ise 38-41 derece olacağı belirtildi.

Sağlık ekipleri, Katalonya'da 21 Haziran Pazar günü sıcaklardan dolayı baygınlık geçiren 55, Bask bölgesinde ise 25 kişiye müdahale etti.

İtalya'da kırmızı alarm

İtalya genelinde etkisini göstermeye başlayan Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle "kırmızı" alarm verilen kent sayısı arttı.

İtalya Sağlık Bakanlığınca, Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının ülke genelinde etkisini artırarak sürdüğü belirtilerek, aşırı sıcaklara maruz kalacak kentlere ilişkin 3 günlük "uyarı" bülteni yayımlandı.

Buna göre, Bakanlık, bugün başkent Roma, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Torino ve Verona olmak üzere 12 kenti "kırmızı" ile en yüksek risk taşıyan yerler arasına alırken; yarın için "kırmızı" alarm verilen kentlere Ancona, Venedik, Viterbo’yu ekleyerek bu sayıyı 15'e çıkardı.

Sağlık Bakanlığı, sitesinde güneşten korunmaya yönelik bir dizi uyarı ve önlem önerisine yer verirken, "sıcaktan korunabilmek için 11.00-18.00 saatlerinde dışarı çıkılmaması" çağrısını yineledi.

İsviçre'de en sıcak hafta

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Dairesinden (MeteoSwiss) yapılan yazılı açıklamaya göre, 17 Haziran’dan bu yana İsviçre'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası en az gelecek hafta sonuna kadar devam edecek.

Alpler'in kuzeyinde 3. ve 4. seviye sıcak hava dalgası uyarıları 27 Haziran Cumartesi gününe, güneyinde ise 28 Haziran Pazar gününe kadar uzatıldı.

Birkaç gündür orta ve güney Avrupa üzerinde büyük bir antisiklon etkisini sürdürüyor ve Alp bölgesindeki hava durumunu etkiliyor.

İsviçre'nin tüm ova bölgeleri için 17 Haziran’da 3. seviye sıcak hava dalgası uyarısı yayımlanırken, ülkenin kuzeybatısı için ise 4. seviye uyarı yürürlükte.

Sıcak hava dalgasının başlangıcından bu yana birçok yerde maksimum sıcaklıklar 34 dereceyi aştı. Göllerin yakınları ve Ticino bölgesi hariç minimum sıcaklıklar şu ana kadar 20 derecenin oldukça altında kaldı.