Barış Yarkadaş: 106 vekil sayısı Özgür Özel'in hayali

CHP'de bölünme sürüyor.

Mutlak butlan sonrası CHP'de işler karıştı, çift başlılık ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geri gelmesinin ardından, Özgür Özel ve ekibinin görev süresi doldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye dönüşünü kabullenmeyen Özel'in yeni parti kuracağına yönelik iddialar, gündemdeki yerini koruyor.

Özel'i destekleyen vekillerin sayısının da 100'ü geçtiği söylenirken Barış Yarkadaş, gerçeğin farklı olduğunu duyurdu.

106 VEKİLİN İSTİFA İDDİASI

TV100 ekranlarında konuşan Barış Yarkadaş, Özgür Özel'i destekleyen vekillerin sayısından da bahsetti.

Yarkadaş, Özel'in çevresinin verdiği rakamların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Özel'i destekleyen vekil sayısının 50'yi geçmediğini belirten Yarkadaş, 106 vekilin istifa iddiasını da yalanladı.

"ÖZEL'İN HAYALİ"

Sinan Burhan'ın "106 vekil istifa edecek" iddiası hakkında konuşan Yarkadaş, şöyle dedi;

"Yayına gelmeden önce Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekilini aradım.

'Sinan Burhan 106 vekilin istifa edeceğini söylüyor' dedim. 'Ağabey vallahi saydım saydım, Sinan Burhan'a göre ben de istifa ediyorum.

Kemal Bey milletvekili olsa demek ki o da istifa edip yeni partiye geçecekti' dedi. Bir kere o 106 sayısı, Özgür Özel ve arkadaşlarının hayali."

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