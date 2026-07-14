AK Parti'den 15 Temmuz'un 10. yılına özel "Zafer Bizim" paylaşımı

AK Parti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.

"Zafer Bizim" etiketiyle yayımlanan paylaşımda, milletin 15 Temmuz gecesi demokrasi ve bağımsızlığı uğruna ortaya koyduğu mücadeleye dikkat çekildi.

"BU VATAN ASIM ŞUURUNA ERENLERİNDİR"

Paylaşımda, "'Bu vatan, tepeden tırnağa tek vücut olup sokağa, caddeye, meydana dolup bayrağı uğruna gül gibi solup asım şuuruna erenlerindir.' 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, milletimizin demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkmak uğruna ortaya koyduğu eşsiz mücadeleyi saygıyla anıyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Videoda, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananlardan görüntüler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu Vatan Kimin?" şiirini seslendirdiği anlar da yer aldı.