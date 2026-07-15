Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti: Bakanlardan 15 Temmuz mesajı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Devletin kurumlarına sızarak anayasal düzeni hedef alan terör örgütünün kalkışması, milletin direnişiyle başarısızlığa uğratıldı.

Demokratik düzeni ortadan kaldırmayı amaçlayan darbe girişiminde 251 vatandaş şehit olurken, binlerce kişi de gazi oldu. Türk milleti, o gece meydanlarda gösterdiği kararlı duruşla darbe girişimine geçit vermedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla kabine üyeleri de sosyal medya hesaplarından mesajlar yayımladı.

"15 TEMMIZ MİLLETİMİZİN İRADESİNİN EN GÜÇLÜ NİŞANESİ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından, "Vatana sevgiyi ibadet bilip, bayrağı kendine emanet bilip, en büyük rütbeyi şehadet bilip, bu aşkla toprağa girenlerindir." dizelerini paylaşarak, "15 Temmuz Destanı, milletimizin sarsılmaz iradesinin en güçlü nişanesidir." ifadelerini kullandı.

"15 TEMMUZ RUHUNU GURURLA YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Göktaş, yaptığı paylaşımda, "'Zafer inananların, bağımsızlık uğruna savaşanlarındır.' Aziz milletimizin iradesine, ülkemizin istikbaline göz diken FETÖ'cü hainleri bertaraf ettiğimiz 15 Temmuz destanı bu cümlenin güçlü bir tezahürüdür. Biz, 15 Temmuz ruhunu gururla yaşatmaya, o karanlık geceyi aydınlığa çıkaran kahramanlarımızın hatırasına sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZİN TESLİM ALINAMAYACAĞINI GÖSTERDİK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin, "Kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla omuz omuza verilen bu mücadele, milletimizin iradesinin hiçbir güç karşısında teslim alınamayacağını tüm dünyaya göstermiştir." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“15 Temmuz, aziz milletimizin istiklaline, istikbaline ve iradesine sahip çıkmak için, tanklara ve silahlara karşı imanıyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle yazdığı eşsiz diriliş destanıdır. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla omuz omuza verilen bu mücadele, milletimizin iradesinin hiçbir güç karşısında teslim alınamayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kazanılan bu tarihi zafer, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi olarak hafızalara kazınmıştır. Vatanı, bayrağı ve ezanı uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, fedakarlıklarıyla bu destanı ölümsüzleştiren gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

"KARANLIK ODAKLARIN TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖMÜLDÜĞÜ ŞANLI DESTAN"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin, "Sadece hain bir darbe girişiminin püskürtüldüğü gece değil, aynı zamanda yıllarca bu milletin iradesine ipotek koymaya çalışan karanlık vesayet odaklarının tarihin çöplüğüne gömüldüğü şanlı bir destandır." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“15 Temmuz, sadece hain bir darbe girişiminin püskürtüldüğü gece değil; aynı zamanda yıllarca bu milletin iradesine ipotek koymaya çalışan karanlık vesayet odaklarının tarihin çöplüğüne gömüldüğü şanlı bir destandır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla meydanlara akın eden aziz milletimiz, namlunun ucuna, tankın paletine bedenini siper etmiş, şahlanmış yiğitler misali vatanına sahip çıkmıştır. Şehadetleriyle bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.”

"KAHRAMANLIK DESTANI YAZILDI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "15 Temmuz'da tanklar vatan sevgisine, vesayetçiler milli iradeye yenildi, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kahramanlık destanı yazıldı." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“15 Temmuz'da tanklar vatan sevgisine, vesayetçiler milli iradeye yenildi, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kahramanlık destanı yazıldı. O ihanet gecesinde devletinin ve milletinin istikbali için darbeci alçaklara direnen, vatanını müdafaa eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Rabbim bu güzel ülkeye ve millete bir daha böyle imtihanlar yaşatmasın. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun.”

"HAFIZALARIMIZDA HER DAİM DİRİLİĞİNİ KORUYACAK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin bertaraf edildiği gün değil, aynı zamanda milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesini sarsılmaz bir şekilde ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk demokrasi tarihinin 15 Temmuz 2016 gecesi hain ve karanlık bir saldırı ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

Bu karanlık gecenin milletin feraseti ile aydınlık bir sabaha ulaştığını ifade eden Ersoy, milletin kadın, erkek, yaşlı, genç demeden bağımsızlığına, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkarak, tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdığını vurguladı.

Bakan Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

“15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin bertaraf edildiği gün değil, aynı zamanda milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesini sarsılmaz bir şekilde ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz hain darbe girişimi hafızalarımızda her daim diriliğini koruyacaktır. Bu cennet vatanda egemenlik her daim milletin olacaktır.



Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

"FETÖ'YE KARŞI MÜCADELEMİZ TAVİZ VERMEDEN SÜRÜYOR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının milletin iradesine, demokrasiye ve bağımsızlığa yönelik silahlı darbe girişiminin, milletin canı pahasına ortaya koyduğu direnişle bertaraf edildiğini belirten Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur ve kararlı liderliğiyle yaptığı tarihi çağrıya tereddütsüz şekilde karşılık veren milletin destansı mücadelesinin tarihin akışını değiştirdiğini ifade etti.

Milletin o gece egemenliğin kayıtsız ve şartsız kendisine ait olduğunu, milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadığını ve bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm ihanet odaklarına gösterdiğini vurgulayan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz'un 10'uncu yıl dönümünde; devletimizin kurumlarına sızarak ülkemizin geleceğini hedef alan FETÖ'ye ve tüm vesayet odaklarına karşı mücadelemizi, hukukun üstünlüğünden taviz vermeden aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda milli birlik ve beraberliği güçlendirmeye, demokrasiyi daha da tahkim etmeye ve şehitlerin emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Gürlek, 15 Temmuz gecesi vatanı, bayrağı, milli irade ve demokrasi uğruna şehit olanları rahmet ve minnetle andığını, gazilere ise şükranlarını sunduğunu ifade etti.