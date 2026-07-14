Manisa'da 12 yaşındaki çocuk derede boğuldu

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Manisa'nın Salihli ilçesi arkadaşları ile birlikte serinlemek için Yılmaz Mahallesi mevkiinde bulunan dereye giren Abdullah Yıldırım, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.

Yıldırım'ı bulamayan arkadaşları hızlı tren şantiyesinde çalışan işçilerin yanına giderek yardım istedi.

Çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

12 yaşındaki Abdullah Yıldırım'a ait kıyafetlerinin dereye kenarında bulunması üzerine derenin suyu boşaltılarak su seviyesi düşürüldü ve itfaiye ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Çocuğun cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.