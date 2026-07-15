Mustafa Varank'tan Hüseyin Çelik'e tepki: FETÖ postacılığı yaptı, bizi tehdit etti

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen hem darbeye doğru giden süreç hem de darbe gecesinde yaşananlar ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Eski bakanlardan Hüseyin Çelik’in o döneme ilişkin üstü kapalı olarak “şaibe” göndermesinde bulunmasına AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank’tan sert yanıt geldi.

BİR ANIMI PAYLAŞAYIM

15 Temmuz sürecinde “Başdanışman” olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en yakın isimlerden biri olan Mustafa Varank, “Tarihe not düşmek adına ben de bir anımızı paylaşayım.” girizgahıyla Hüseyin Çelik’i sosyal medyadan yaylım ateşine tuttu.

15 Temmuz'un 10'uncu yıl dönümünde, örgütle giriştikleri mücadelenin bilinmeyenlerini de paylaşan Varank, Hüseyin Çelik’in bu aralar muhalif yayınların gözdesi halinde geldiğine işaret etti. 15 Temmuz darbe girişimi hakkında “şaibeli” imasında bulunacak kadar sefilleştiğini söyledi.

"MELEK ANNE ÜZGÜN"

Varank, Gezi olaylarının patlak verdiği, 17/25 Aralık kumpaslarının kurgulandığı, darbeye giden taşların döşendiği o dönemde FETÖ ile her alanda mücadele ettiklerini, gerçek yüzlerini, münafıklıklarını ifşa ettiklerini dile getirerek o günlerde AK Parti çatısı altındaki Çelik’in kendilerini, “Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Melek Anne çok çok üzgün. Böyle devam ederseniz başınıza ne geleceği belli olmaz.” diyerek tehdit ettiğini söyledi.

HAK ETTİĞİ CEVABI ALDI

“Melek Anne” diye bahsedilen kişinin FETÖ’nün kasası firari Akın İpek’in annesi olduğunu hatırlatan Varank, “Elbette hak ettiği cevabı aldı ve biz yolumuzdan sapmadık. Bu meselenin hemen ardından önce bizzat Fethullah Gülen tarafından hedef gösterildik, telefonlarımız yasadışı dinlendi, montaj ses kayıtlarına eklendik, ardından da kumpas davalarının içine isimlerimiz serpiştirildi ve bizi mahkûm etmek istediler.” dedi.

FETÖ POSTACISI

Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

“Evet, bugün muhalif ekranlarda demokrasi ve hukuk nutukları atan Hüseyin Çelik'in nasıl bir Akın İpek tasmalısı, nasıl bir FETÖ postacısı olduğunu, bugün de hıncının neyden kaynaklandığını biz çok iyi biliyoruz. Milletimiz de bilsin.”