AK Parti'ye 7 bin 180 aday adaylığı başvurusu

1 Erdoğan Ali Erbaş'ın tartışılan ziyareti hakkında konuştu Başkan Erdoğan, son günlerde çokça tartışılan Diyanet İşleri Başkanı'nın Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

2 Serdar Aziz milli maç öncesi sakatlandı Galatasaray'da sakatlar kervanına Serdar Aziz de katıldı. Serdar, A Milli Takım'ın İsveç ile oynayacağı mücadele öncesinde sakatlandı ve yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

3 Manisa A. Adayı Recai Berber ziyaretlerine devam ediyor AK Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Recai Berber, ilçe teşkilatlarını ziyarete devam ediyor. Berber, seçimlerde 17 ilçe ile Manisa Büyükşehir'i kazanacaklarını söyledi.

4 Trump: Fetullah Gülen'in iadesi gündemimizde yok ABD Başkanı Donald Trump FETÖ elebaşının iadesi için "Şu anda değerlendirdiğimiz bir şey değil" dedi.

5 Basel taraftarı Eren Derdiyok'un dönmesini istiyor Basel taraftarı, Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Eren Derdiyok'un takıma geri dönmesini istiyor.

6 Başkan Erdoğan'dan millet bahçesinde hatıra pozu Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir'de açılışını gerçekleştirdiği millet bahçesini gezdi.