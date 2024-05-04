Van'da 4,5 aydır kar altında kalan minibüsünü çıkaracağı günü bekliyor Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığda şarampole sürüklenen minibüsün sahibi İsmail Güncü, aracını bulunduğu yerden çıkarmak için bekleyişini sürdürüyor.

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AA & Ensonhaber

Van-Bahçesaray kara yolunda 22 Aralık'tan beri kapalı olan güzergah, çığ tehlikesi nedeniyle uzun bir süre ulaşıma kapatılmıştı. Ancak sonunda, bölgenin zorlu coğrafyasında yapılan yoğun çalışmalar sonucunda kar yığınları temizlendi ve yol açıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 42 kilometrelik yolu kardan arındırarak ulaşımı sağladılar. Özellikle çığ yataklarında, kar kalınlığının 7-8 metre civarında olduğu kesimlerde ekipler, zorlu koşullara rağmen yol genişletme ve kar temizleme çalışmalarına devam ettiler.

Bu çalışmalar sonucunda, ilçe sakinleri de yeniden yol kullanarak Van'a ulaşmaya başladılar.

Çığ altında kalan minibüsünü çıkarmayı bekliyor

Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığla yaklaşık 20 metre sürüklenen yolcu minibüsü de karların erimesiyle ortaya çıktı.

Minibüsün sahibi İsmail Güncü, aracını bulunduğu yerden çıkarmak için bekleyişini sürdürüyor. Güncü, yakınlarıyla çığın şarampole sürüklediği minibüsünün durumunu görmek için bölgeye gelerek araçta kalan bazı eşyalarını çıkardı.

"İnşallah buraya kalıcı bir çözüm bulunur"

Vatandaşlardan Cüneyit Burta, uzun bir sürenin ardından yolun açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Devlet yetkililerine teşekkür eden Burta, "Bugün sırf yolun açılmasının mutluluğuyla zirveye çıkmak istedik. İnşallah yakın zamanda buraya kalıcı bir çözüm bulunur. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

"5 kilometrelik kar tüneli ile bu sorunun büyük oranda çözülebilir"

Vatandaşlardan Affan Orhan da yolun kapalı olduğu sürede Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yolu kullandıklarını söyledi.

Alternatif yolun da zorlu geçtiğini dile getiren Orhan,

İlçe yoluna yapılacak 5 kilometrelik kar tüneli ile bu sorunun büyük oranda çözülebilir. Devlet büyüklerimizden ve yetkililerden destek bekliyoruz. Yolumuzun yeniden ulaşıma açılmasının mutluluğunu taşıyoruz. Büyük emek verilerek yolumuz açıldı. Bu süreçte desteği olan herkese teşekkür ederiz.

diye konuştu.