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Akar’dan ABD'li senatörlere terör örgütü YPG tepkisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'DEAŞ bitti' hatırlatması yapıp ABD'li senatörlere açık açık teröristlerle ilişkinizi kesin dedi.

AA | 17.11.2018 - 10:07..
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Akar’dan ABD'li senatörlere terör örgütü YPG tepkisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu’na katılmak için geldiği Kanada’nın Halifax kentine gitti.

ABD'Lİ SENATÖRLERLE MASAYA OTURDU

Açılış oturumunun yapılacağı salona gelişinde aralarında Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan’ın da bulunduğu katılımcılarla bir süre ayaküstü sohbet eden Akar, ilk oturumun ardından ABD’li senatörlerle bir araya geldi.

Akar’dan ABD'li senatörlere terör örgütü YPG tepkisi

"TERÖRİSTLERLE İŞ BİRLİĞİNİZİ KESİN"

Görüşmede, ABD askerleri ve terör örgütü PKK/YPG üyelerinin bir arada oldukları görüntüleri anımsatan Bakan Akar, "Bu fotoğraflar medyamızda geniş yer bulmuş ve halkımızda rahatsızlık yaratmıştır. Halkımızın gözündeki Amerika ve Amerikan ordusunun imajına zarar vermiştir. ABD’den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan iş birliğini kesmesini bekliyoruz. DEAŞ terör örgütü de büyük oranda etkisiz hale getirilmesine rağmen ABD’nin terör örgütü YPG’ye kamyonlarla ve uçaklarla silah ve mühimmat vermesini kabul etmemiz mümkün değil. Güney sınırımızda bir terör koridoru oluşmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nda VİDEO

Akar’dan ABD'li senatörlere terör örgütü YPG tepkisi

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