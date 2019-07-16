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Akaryakıt istasyonunda pompalı ve kar maskeli gasp

Aydın'da yaşanan olayda 1 kişi 3 çalışanı rehin alarak soygun gerçekleştirdi.

DHA | 16.07.2019 - 21:53..
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Aydın'ın Söke ilçesinde Sazlı Mahallesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonuna dün saat 23.00 sıralarında gelen kar maskeli kimliği belirsiz 1 kişi, elindeki pompalı tüfek ile önce havaya 2 el ateş etti.

Ardından da  tüfeği personel odası önünde oturan 3 çalışana doğrultup, ceplerindeki paraları vermelerini söyledi.

RAFLARDAN SİGARALARI DA ALDI

3 çalışanı akaryakıt istasyonunun market bölümüne sokan gaspçı, kasada bulunan para ile raflardaki sigaraları da aldı. Daha sonra koşarak, kaçtı. Aynı anlarda akaryakıt istasyonuna gelen ve gaspçıyı farkederek kaçan bir otomobil sürücüsü, jandarmayı arayıp, ihbarda bulundu.

Akaryakıt istasyonunda pompalı ve kar maskeli gasp

İhbar üzerine akaryakıt istasyonuna gelen jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı ve 3 personelin ifadelerine başvurdu. Jandarma, 3 bin TL ile 2 bin TL değerindeki sigaraları alıp kaçan gasçının yakalanması için çalışma başlattı.

Akaryakıt istasyonunda pompalı ve kar maskeli gasp VİDEO

İstasyon çalışanlarından Sefa Taştan, kar maskeli gaspçının bir anda karşılarına çıktığını ve elindeki pompalı tüfeği kendilerine doğrulttuğunu anlatarak, "Çok korktuk. Ceplerimize kadar boşalttırdı. Ne dediyse yapmak zorunda kaldık. Market reyonundaki sigaraları ve kasada bulunan parayı aldıktan sonra kaçtı." dedi.

Akaryakıt istasyonunda pompalı ve kar maskeli gasp

Akaryakıt istasyonunda pompalı ve kar maskeli gasp

Akaryakıt istasyonunda pompalı ve kar maskeli gasp

Akaryakıt istasyonunda pompalı ve kar maskeli gasp

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