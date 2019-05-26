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Tanker ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Sakarya'da akaryakıt tankeri ile arı yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA | 26.05.2019 - 08:51..
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde A.M. idaresindeki 43 AY 540 plakalı akaryakıt tankeri ile Necat Eryiğit yönetimindeki 54 RF 416 plakalı arı yüklü kamyonet çarpıştı.

ELEKTRİK TELLERİ NEDENİYLE 1 SAAT MÜDAHALE EDİLEMEDİ

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet bir evin bahçe duvarına çarptı, tanker ise iki direği yıkarak durabildi. Kazada, sürücüler A.M. ve Necat Eryiğit, kamyonetteki V.E. ve E.E. ile tankerdeki Y.M. ve Y.M. yaralandı. Akaryakıt tankerinde sıkışan sürücü A.M.'ye, elektrik tellerinin akım yüklü olması nedeniyle sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat müdahale edemedi.

Tanker ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen yetkililerin elektriği kesmesinin ardından yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, 112 Acil Yardım ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Necat Eryiğit, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tanker ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

ARILAR SAĞLIK VE İTFAİYE GÖREVLİLERİ, GAZETECİLER VE VATANDAŞLARI SOKTU

Kaza nedeniyle D650 kara yolu Sakarya Bilecik istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Arı kovanlarının etrafa saçılması nedeniyle kovanlarından çıkan arılar, sağlık ve itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Arılar bazı sağlık ve itfaiye görevlilerini, gazetecileri ve vatandaşları soktu.

Tanker ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

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