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Akçay'a araç girişleri yasaklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı gözde turizm merkezi Akçay Mahallesi, yoğunluk nedeniyle araç girişine kapatıldı.

DHA | 07.06.2019 - 07:01..
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Akçay'a araç girişleri yasaklandı

Balıkesir şehir merkezi ve Edremit civarındaki ilçelerin yanı sıra özellikle İstanbul'dan gelen vatandaşlar, Edremit Körfezi'nin sahil kesimlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Akçay'a araç girişleri yasaklandı

TRAFİK TIKANINCA BELDEYE GİRİŞLER KAPATILDI

Ramazan Bayramı tatilin nedeniyle Akçay'ı tercih eden vatandaşların otomobilleriyle gelişi trafiği kilitledi. Akçay şehir içinde de polis ekipleri trafiği açık tutmak için yoğun çaba sarf ederken, şehir içinde de zaman zaman ana arterler araç girişine kapatılıyor.

Akçay'a araç girişleri yasaklandı VİDEO

Akçay'a araç girişleri yasaklandı

SÜRÜCÜLER ÇANAKKALE'YE YÖNLENDİRİLDİ

Şehir içi trafiğinin dolması nedeniyle, Akçay'ın E-87 karayolundan ana girişinde de tıkanma meydana geldi. Yoğunluk üzerine trafik polisleri, polis motosikleti ve otomobiliyle Akçay'a girişleri kapatarak, sürücüleri Çanakkale istikametine yönlendirdi. Akçay’a girmek isteyenler, girişin kapanması nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

Akçay'a araç girişleri yasaklandı

EDREMİT KÖRFEZİ'NDE AŞIRI YOĞUNLUK

Öte yandan E-87 karayolu Altınoluk Edremit istikametinde de trafiğin çok yavaş ilerlediği öğrenildi. Edremit Körfezi'nde pazar gününe kadar trafik yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.

Akçay'a araç girişleri yasaklandı

Akçay'a araç girişleri yasaklandı

Akçay'a araç girişleri yasaklandı

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