Akıllanmayan sürücünün otomobili annesine teslim edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen trafik uygulamasında, alkollü halde trafikte makas atarak araç kullanırken iki gün arayla yakalanan aracın sürücüsü M.Y'nin otomobili, cezai işlem uygulanmasının ardından otoparka çekildi.

OTOMOBİLİ ANNEYE TESLİM EDİLDİ

M.Y'nin, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin daimi iptal edildiği ve defalarca aynı suçlardan ceza kesildiği de tespit edildi. Ehliyetinin daimi iptal edilmesine rağmen uslanmayan sürücü M.Y.'nin trafikten men edilen aracı, annesine teslim edildi.

TRAFİKTE YAPTIĞI HER ŞEYİ ANLATTILAR

Otoparka diğer oğlu ile gelen anneye, M.Y.'nin trafikte yaptıkları ve insan hayatını hiçe saydığı anlatılarak, ailece M.Y.'nin benzer eylemlerde bulunmaması konusunda tedbir almaları ikazında bulunuldu.

UYARILARLA ANNE VEYA EŞLERİNE VERİLİYOR

Uslanmayan sürücülerin otoparka çekilen araçların, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı doğrultusunda, annelerine veya eşlerine ikaz edilerek geri verilmesi uygulaması başlatılmıştı.

'MAKAS TERÖRÜ' KAMERALARDAN TESPİT EDİLİYOR

Öte yandan, M.Y. gibi Ankara'da makas atarak araç kullanan birçok sürücü de tek tek trafik ekiplerince kameralarla tespit edilip, cezai işlem uygulandı.