Adana'da oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan baba, oğlunu 15 kurşunla öldürdü

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi, korkunç bir cinayete tanıklık etti.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ahmet Kaan Kayhan, babasından para istedi. Baba Faruk Kayhan'ın talebi reddetmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI, ŞARJÖRÜ BOŞALTTI

Tartışmanın büyümesiyle Ahmet Kaan Kayhan'ın bıçakla babasına saldırması üzerine emekli polis memuru Faruk Kayhan, yanında bulunan tabancayla oğluna ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan genç, olay yerinde kanlar içinde yere yığıldı.

POLİSİ ARADI, EKİPLER GELENE KADAR BEKLEDİ

Silahlı saldırının ardından Faruk Kayhan'ın, cep telefonuyla polisi arayarak durumu bildirdiği ve oğlunun başında beklediği öğrenildi.

O anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Kaan Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen polis ekiplerine silahını teslim eden Faruk Kayhan, gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

ÖLEN GENÇ GEÇEN SENE YANGINDA KAYBOLMUŞ

Hayatını kaybeden Ahmet Kaan Kayhan'ın, orman işçisi olarak görev yaptığı ve 10 Ağustos 2025 tarihinde Kozan ilçesinde çıkan bir orman yangınına müdahale sırasında kaybolduğu ortaya çıktı.

Kayhan'ın, bölgede yürütülen arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulunduğu belirtildi.

Ahmet Kaan Kayhan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emniyetteki işlemleri devam eden Faruk Kayhan hakkında soruşturma sürüyor.