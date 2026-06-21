Akın Gürlek: Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık

Faili meçhul olaylar aydınlatılacak.

Göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların sevdiği bir isim hâline gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul olayların aydınlatılması için özel bir birim kurulduğunu açıklamıştı.

Bu kapsamda çalışmalar devam ediyor; aydınlatılamayan olaylar da tek tek gün yüzüne çıkıyor.

Bakan Gürlek, 19 Mart’tan bu yana bulunması için çalışmalar yürütülen Aysel Yıldırım hakkında sosyal medya hesabından yeni bir gelişme duyurdu.

"KIZIMIZIN BİR CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKARILMIŞTIR"

Akın Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Malatya’da 19 Mart’tan bu yana sağ salim bulunmasını beklediğimiz Aysel Yıldırım evladımızdan maalesef acı bir haber aldık. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, kızımızın bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarılmıştır.

"ÖNEMLİ DELİLLERE ULAŞILMIŞTIR"

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen saha çalışmaları, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanları değerlendirilmiş; olayın aydınlatılmasına yönelik önemli delillere ulaşılmıştır.

"SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM ETMEKTEDİR"

Elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüpheli gözaltına alınmış; kayıp vatandaşımızın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetleri başlatılmıştır. Soruşturma çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle devam etmektedir.

"EMEĞİ GEÇEN TÜM GÖREVLİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu süreçte titiz bir çalışma yürüten Malatya Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüze, Malatya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Adaletin tecellisi, kayıp vatandaşlarımızın akıbetinin aydınlatılması ve ailelerimizin yüreğine su serpilmesi için İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon ve tam bir eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."