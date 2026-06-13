Akın Gürlek bir faili meçhulü daha paylaştı: Manisa'daki bebek cinayetine 2 gözaltı

Adalet Bakanlığı bir faili meçhul dosyayı daha mercek altına aldı.

2010 yılında öldürülen bir bebeğe ilişkin dosya raftan indirildi.

Dosyanın kapsamlı şekilde ele alınmasıyla, 16 yılın ardından yapılan özellikle çapraz sorgu ve topu kanı üzerinden elde edilen veriler, cinayetin aydınlatılmasında önemli bir eşik oldu.

Çalışmalar neticesinde 2 kişi hakkında gözaltı kararı verilen dosya hakkındaki açıklamayı ise Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı.

"MANİSA'DA YAŞANAN HADİSE, BİZZAT ÖNCELİK VERDİĞİMİZ DOSYALARDAN BİRİ"

Bakan Gürlek, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sürece ilişkin şu sözleri kullandı:

"Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız, göreve başladığı ilk günden itibaren geçmiş yıllara ait dosyaları büyük bir titizlikle ele almaktadır.

İlgili Cumhuriyet başsavcılıklarımızla koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde, vicdanları yaralayan bir olayın daha üzerindeki sis perdesi kaldırılmıştır.

2010 yılında Manisa'da yaşanan bebek ölümü hadisesi, bizzat öncelik verdiğimiz dosyalardan biri olmuştur.

"16 YIL SONRA VAKANIN AYDINLATILMASINDA KIRILMA NOKTASI OLDU"

Sağlık Bakanlığı topuk kanı verileri üzerinden bu ay içerisinde gerçekleştirilen çapraz sorgulamalar, 16 yıl sonra vakanın aydınlatılması bakımından kırılma noktasını oluşturmuştur.

Topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler neticesinde, bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı anlaşılan şüpheli ile olaya iştirak ettiği değerlendirilen kardeşi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

"ŞÜPHELİLER HAKKINDA, 'ALTSOYU KASTEN ÖLDÜRME'DEN İŞLEM BAŞLATILDI"

Bu süreçte, İçişleri Bakanlığımızla kurduğumuz koordinasyon; adli birimlerimizin hukuki değerlendirmeleri, emniyet birimlerimizin saha araştırmaları ve ilgili bakanlıkların veri tabanlarından elde edilen verilerin analiziyle olay aydınlatılmış; şüpheliler hakkında 'altsoyu kasten öldürme' suçu kapsamında işlem başlatılmıştır.

Hukuk devletinin vazifesi, mazlumun hakkını aramak, maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesini sağlamaktır.

"HAKİKATİ ORTAYA ÇIKARTMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu doğrultuda özveriyle çalışan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımızın değerli savcılarına ve olayın aydınlatılmasında görev alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüzün kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum.

Her bir dosyanın izini sabırla sürmeye, hakikati ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

OLAYIN DETAYLARI

Çöpten hurda toplayan bir vatandaş, çöp poşeti içerisinde üzerinde kıyafetleri ve yanında birtakım eşyaları olan kimliği belirsiz bir kız bebek cesedi buldu.

O dönem yürütülen soruşturmada bebeğin ya da annesinin kimliğine ulaşılamadı ve dosya 'faili meçhul' olarak rafa kaldırıldı.

"KAFATASI KIRIĞI VE TRAVMA"

Olayın ardından hazırlanan otopsi raporunda bebeğin ölüm sebebinin kafa ve beden travmasına bağlı kafatası kemikleri kırığı, karaciğer laserasyonu ve kanama sonucu meydana geldiği bildirildi.

Bebeğin göbeğinde göbek bağı mandalı ve topuğunda topuk kanı alındığına dair yara izi tespit edilmesi, doğumun bir hastanede gerçekleştiğini kesinleştirdi.

TOPUK KANI ALINDIĞI KESİNLEŞTİ

Şüpheli kayıtların takibi neticesinde; 1990 doğumlu Berin Dikbaş'ın olay tarihinde İzmir'de bir hastanede doğum yaptığı, ancak bu bebeğin nüfus kaydının bulunmadığı tespit edildi.

11 Haziran'da, 31 Mart 2010 günü bu bebekten topuk kanı alındığı sistem üzerinden kesinleşti.

"BİRİ BULUP SAHİPLENSİN DİYE BIRAKTIM"

Yakalanan anne Dikbaş, ifadesinde suçlamaları reddederek evlilik dışı ilişkiden doğan bebeğini ölüme terk etmediğini iddia ederek şunları söyledi:

"O tarihlerde evimizin yakın sayılabilecek bir yerde Orhan Aktaş isimli şahıs ile aramızda bir gönül ilişkisi oldu. Orhan ile o dönemde cinsel ilişki yaşadık. Bu cinsel ilişki sonrası ben hamile kaldım.

Hamile olduğumu öğrendikten sonra Orhan'a hamile olduğumu söyledim. Kendisi bana inanmadı. Çocuğu aldırmak istemedim. Amacım çocuğu doğurup aynı bir eve çıkmaktı. Doğumum yaklaşınca ailemden çekindiğim için doğumu başka yerde yapmaya karar verdim.

Kız bebeğim oldu. 3-4 gün sonra bebeğin sağlığı düzelince çıkış işlemleri yapıldı. Vakvak Çeşmesi olarak bildiğim yerde taksiden indim. Bunun yakınında demir-metal büyük belediyeye ait olan bir çöp konteynerı vardı.

Bebek uyuyordu. Bebeği, yanımdaki bebeğin kıyafetlerinin bulunduğu poşete koydum ve bu poşeti konteynırın yaklaşık 1,5-2 metre yanında medresenin merdiveninin dibine koydum.

Oraya koymamdaki amaç orada biri bulup sahiplensin diye. Hava soğuk olduğu için kıyafetleri üzerine sarmıştım. Ben bebeğe zarar vermedim. Bıraktığım zaman hayattaydı.

"BEBEĞİN ÖLDÜĞÜNÜ SİZDEN ÖĞRENDİM"

Kafasındaki ve karaciğerindeki yaralanmasının nasıl olduğunu bilmiyorum. Bıraktıktan sonra bir daha oraya gitmedim.

Bulunup bulunmadığından haberim olmadı. O tarihlerde çöplükte ölü bebek cesedi bulunduğundan haberim olmadı. Bebeğin öldüğünü sizden öğrendim.

Bu olaydan sonra sürekli Çocuk Esirgeme Kurumu'nun çevresinde dolayıp etrafı izliyordum. Çocuğun hayatta olduğunu düşünüyordum. Ben bebeği çöp kutusunun içine atmadım. Bebeği öldürmedim.

Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Bebeği oraya bırakmam konusunda bana birisi yardımcı olmadı. Bu olaydan ailemin ve Orhan'ın haberi yoktu. Bebek ile eve gidemezdim. Çocuğu sonradan bulur yanıma alırım diye düşündüm."

KIZ KARDEŞ SUÇ ORTAĞI ÇIKTI

Annenin "Yalnızdım" savunmasını ise şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan kız kardeşi Gurbet Çınar çürüttü.

Çınar ifadesinde, ablasıyla birlikte hastaneye gittiklerini ve doğumdan sonra ablasının bebeği bir poşet içerisinde çöp konteynerine bıraktığını itiraf etti.

Hakkında gözaltı kararı verilen anne Berin Dikbaş ve kız kardeşi Gurbet Çınar, emniyetteki işlemlerinin ardından 'altsoyu kasten öldürme' suçlamasıyla mevcutlu olarak Manisa Cumhuriyet Başsavclığı'na sevk edilecek.