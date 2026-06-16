Akın Gürlek, "e-Avukat" uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu

Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların avukatlarıyla cezaevine gitmeden dijital ortamda görüşebilmesi için ACEP projesini başlattı.

Bu kapsamda geliştirilen ve UYAP altyapısına entegre edilen "e-Avukat" modülü pilot bölgelerdeki başarılı testlerin ardından ülke genelinde resmi olarak kullanıma sunuldu.

Sistem sayesinde avukatların, ofislerinden ayrılmadan müvekkilleriyle güvenli bir hat üzerinden görüntülü temas kurabilmesinin önü açıldı.

YARGIDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Uygulamanın devreye girmesiyle birlikte, savunma hakkının daha hızlı ve düşük maliyetle kullanılması yönünde yargıda dijital bir dönüşüm yaşandı.

Yeni mevzuata göre cezaevindeki bireyler, hafta içi mesai saatleri içinde haftada en fazla iki kez ve toplam 30 dakika olacak şekilde avukatlarını arama hakkına kavuştu.

BAZI SUÇLULAR YARARLANAMIYOR

Güvenlik ve gizlilik protokolleri doğrultusunda, gerçekleştirilen bu dijital görüşmelerin görevlilerce fiziki olarak gözetlenebilmesi ancak ses kaydı alınamaması kuralı getirildi.

Son aşamada ise terör ve örgütlü suçlar ile ağırlaştırılmış müebbet cezası alan mahkumların güvenlik gerekçesiyle bu sistemden yararlanamayacağı açıklanarak uygulamanın yasal çerçevesi netleştirildi.

AKIN GÜRLEK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, söz konusu uygulamaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Avukat dostu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz e-Avukat uygulamamızla, zaman ve erişim engellerini ortadan kaldırarak savunma hakkının daha etkin kullanılmasına katkı sunuyoruz." ifadesini kullanan Gürlek, şunları kaydetti:

"TEKNOLOJİNİN İMKANLARINDAN FAYDALANMAYI SÜRDÜRÜCEĞİZ"

“Yakın zamanda hizmete aldığımız uygulama sayesinde avukatlarımız, müvekkilleriyle ofislerinden görüntülü görüşme yapabiliyor, adalet hizmetlerine daha hızlı, daha etkin ve daha erişilebilir şekilde ulaşabiliyor.



Adalet hizmetlerinin sunum kalitesini artırmak için teknolojinin tüm imkanlarından faydalanmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.”