Akın Gürlek'ten, FETÖ ile "tavizsiz mücadele" vurgusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında yürütülen mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

FETÖ ile mücadelenin tavizsiz sürdürüldüğünü vurgulayan Akın Gürlek, Türk yargısının, anayasal görev ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğü süreçlerde, hukukun üstünlüğünden ödün vermediğinin altını çizdi.

MÜCADELE VURGUSU YAPTI

Gürlek, yargının büyük bir titizlik ve hassasiyet içerisinde hareket ettiğini, yargı mercilerinin en zorlu sınavlardan birini adalet terazisinin hassasiyetini koruyarak verdiğini belirterek masum ile suçluyu birbirinden ayıran bu yaklaşımın, hukuk devletine olan güvenin en güçlü teminatı olduğunu söyledi.

Türk yargısının kılı kırk yararak adaletin tecellisi için yürütülen kapsamlı bir mücadeleyi itinayla ortaya koyduğunu ifade eden Gürlek, FETÖ ile etkin mücadelenin bir intikam değil, hukuk devletinin adaletle yürüttüğü "büyük arınma süreci" olduğunu kaydetti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNDAN AYRI DÜŞÜNEMEYİZ"

FETÖ dahil hiçbir illegal yapıya geçit verilmeyeceğini vurgulayan Gürlek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, devletimizi tahakküm altına almaya çalışan hiçbir illegal yapıya asla müsaade etmeyeceğiz. Başta FETÖ olmak üzere milletimizin birliğini, devletimizin bekasını, demokrasimizi ve hukuk düzenimizi hedef alan tüm yapılara karşı mücadelemizi tavizsiz bir iradeyle sürdüreceğiz. 15 Temmuz'da demokratik ve anayasal düzene, milletimizin aziz iradesine kastedenler nasıl hukuk önünde hesap verdiyse, bundan sonra da devletimize ihanet eden hiçbir yapı karanlıkta kalmayacak. Hiçbir kripto unsur, hiçbir paravan yapılanma, hiçbir ihanet odağı adaletten kaçamayacak."

Adalet Bakanı Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletin gücünün üstünde bir güç ben tanımadım." sözünün, Türk milletinin ortak sesi olduğuna işaret etti.

Darbe girişimi sırasında 253 şehit verildiğini, 2 bin 740 kahramanın da gazi olduğunu hatırlatan Gürlek, "Bu vesileyle, 15 Temmuz gecesi vatanı, bayrağı ve istiklali uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

"YARGI FETÖ İLE MÜCADELESİNİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEK"

"Türkiye Yüzyılı" vizyonunun, FETÖ'nün sinsi yapılanmasından temizlenmiş güçlü bir zemin üzerine inşa edildiğini dile getiren Gürlek, "15 Temmuz sonrası oluşan milli birlik ruhunu, milletimizin güçlü bir bağ kuracağı yeni anayasal metinle taçlandırmak, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli hedeflerinden biridir. Terörsüz Türkiye vizyonumuzu da 15 Temmuz sonrası ortaya çıkan bu birlik ve beraberlik ruhundan ayrı düşünemeyiz. Bu vizyon 86 milyon vatandaşımızın 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' anlayışı etrafında kenetlenmesidir." görüşünü paylaştı.

Adalet Bakanı Gürlek, dünyanın dört bir yanından farklı ülkelerle, FETÖ yapılanmasına ilişkin güncel bilgilerin paylaşıldığını ve suçluların iadesi için gerekli uluslararası süreçlerin büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü aktardı.

Firari FETÖ'cülerin iadesi konusunda da kararlılık vurgusu yapan Gürlek, "Dünyanın neresine firar ederlerse etsinler, bu ihanet şebekesinin mensuplarını adaletin önüne çıkarmakta kararlıyız." dedi.

Bakan Gürlek, FETÖ yapılanmasının güncel durumunun da en ince teferruatına kadar takip edildiğine dikkati çekerek, "15 Temmuz gecesinde olduğu gibi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef alan tehditlere asla müsamaha edilmeyecek. Türk yargısı ve devletimiz, 15 Temmuz destanına, şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri aziz emanete yaraşır şekilde mücadeleyi sürdürüyor, sürdürmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

CEZAEVLERİNDE 10 BİNİ AŞKIN FETÖ HÜKÜMLÜSÜ VE TUTUKLUSU VAR

Darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma ve davalara ilişkin bilgileri de paylaşan Gürlek, 289 darbe davasının tamamının hükme bağlandığını, bunlardan 241'inin temyiz aşamasının da tamamlandığını bildirdi.

Gürlek, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 720 bin 580 kişi hakkında işlem yapıldığı, 54 bin 27 kişi hakkındaki soruşturmanın, 29 bin 909 kişi hakkındaki yargılamanın da sürdüğü bilgisini verdi.

FETÖ kapsamında 127 bin 102 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildiğini belirten Gürlek, 124 bin 861 kişi hakkında beraat, 11 bin 107 kişi hakkında "hükmün açıklanmasının geri bırakılması", 373 bin 642 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığı, 32 kişi hakkında ise diğer kararlara hükmedildiğini aktardı.

Bakan Gürlek, 10 bini aşkın FETÖ hükümlüsü ve tutuklusunun ise halen cezaevinde bulunduğunu kaydetti.