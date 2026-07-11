Dallas Mavericks, Tarık Biberovic'i kadrosuna kattığını duyurdu
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Dallas Mavericks, milli oyuncu Tarık Biberovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
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Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti.
Milli basketbolcu Tarık Biberovic kariyerine NBA'de devam edecek.
DALLAS TRANSFERİ DUYURDU
Dallas Mavericks'in ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, 25 yaşındaki oyuncuyla anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.
TOPLAM 11 KUPA KAZANDI
Fenerbahçe'de 8 sezon geçiren Tarık Biberovic, sarı lacivertlilerde 11 kupa kazandı.
Biberovic, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 34 maçta 12,65 sayı, 3,5 ribaunt ve 2 asist ortalamaları yakaladı.