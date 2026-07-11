Yusuf İbiş: Bir neslin hayali Ayasofya’ydı, bizim neslimizin hayali de Mescid-i Aksa

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin yayımlanmasının 6. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

"AYASOFYADAN YÜKSELEN EZAN KUDÜS'TEN DUYULDU"

Videoda Ayasofya'nın ibadete açılmasının 6. yılı dolayısıyla düzenlenen "Bir Gençlik Yürüyüşü" programından kesit paylaşan İbiş, paylaşımında Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının yalnızca Türkiye için değil, İslam dünyası açısından da sembolik bir anlam taşıdığını ifade etti.

İbiş, "Ayasofya'da yükselen ezan ümmetin kulağında yankılandı. Sadece İstanbul'da değil, sadece Ankara'da değil; gönül coğrafyalarımızda yankılandı. Kudüs'te, Halep'te, Şam'da, Saraybosna'da, Üsküp'te ve Kahire'de Ayasofya'nın ezanları duyuldu." dedi.

"BİZİM NESLİMİZİN HAYALİ DE MESCİD-İ AKSA"

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını "bir ümmetin ayağa kalkması" olarak değerlendiren İbiş, "Çünkü Ayasofya'nın açılması, bir ümmetin ayağa kalkması, mananın aslının tecelli etmesiydi. Çünkü Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının en büyük habercisiydi." ifadelerini kullandı.

İbiş, açıklamasını, "Bizler buradayız. Bir neslin hayali Ayasofya'ydı. Bizim neslimizin hayali de Mescid-i Aksa... İnşallah bu gençlik, o günlerin zafer yürüyüşünü de yapacak olan gençliktir." sözleriyle tamamladı.