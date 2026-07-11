Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina, Manisa FK'da
Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'ye imza attı.
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Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de transfer sezonu devam ediyor.
Takımlar bu kapsamda kadrolarını güçlendirmek için çalışmalar yürütüyor.
Son gerçekleşen transfer ise görenleri şaşırttı.
LEMİNA'NIN KARDEŞİ MANİSA'DA
Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina, Manisa FK ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Ege temsilcisinden yapılan açıklamada, “Manisa Futbol Kulübümüz, genç kanat oyuncusu Noha Lemina'yı 2+1 yıllığına kadrosuna katmıştır. Noha Lemina'ya Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, Siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.
HOLLANDA'DA YETİŞTİ
21 yaşındaki futbolcu PSG altyapısında yetişti ve Sampdoria, Wolves, FC Annecy ve Yverdon Sport formaları giydi.