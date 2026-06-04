Akın Gürlek'ten "süresiz nafaka" açıklaması: Kıymetli buluyoruz

Milyonların beklediği karar geldi.

Süresiz nafaka ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) vereceği karar merak ediliyordu.

Anayasa Mahkemesi, bugünkü Genel Kurul gündeminde Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının "süresiz olması"na ilişkin düzenlemenin iptali için yaptığı başvuruyu görüştü.

SÜRESİZ NAFAKA İPTAL EDİLDİ

Yüksek Mahkeme, ilgili düzenlemenin oy çokluğuyla iptaline, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

Kararın belli olmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama geldi.

Bakan Gürlek, kararı son derece kıymetli bulduklarını belirtti ve X üzerinden detaylı bir paylaşım yaparak şöyle dedi;

"ÖNCELİKLİ GÜNDEM MADDEMİZDİ"

"Boşanma sonrası süreçlerde hem tarafların haklarını koruyacak hem de toplumsal huzuru ve aile kurumunun saygınlığını zedelemeyecek, dengeli ve adil bir modelin inşası öncelikli gündem maddelerimizden biriydi.

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"EN TEMEL KONU BAŞLIKLARINDAN BİRİSİ"

Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler ve sahadaki uygulamalar doğrultusunda, bu konu zaten hazırlıklarına titizlikle katkı sunduğumuz Yargı Paketi’nin en temel konu başlıklarından birini oluşturmaktaydı.

"SON DERECE KIYMETLİ BİR KARAR"

Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi'nin, Türk Medeni Kanunu’ndaki "süresiz nafaka" düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını adalet ve hakkaniyet ilkeleri adına son derece kıymetli buluyoruz.

"YENİ DÜZENLEMEYİ MECLİSİMİZİN TAKDİRİNE SUNACAĞIZ"

AYM’nin tanıdığı yasal süreci de dikkate alarak; bir tarafı ömür boyu adil olmayan bir yükümlülük altında mağdur etmeyen, hakkaniyete uygun yeni yasal düzenlemeyi yüce Meclisimizin takdirine sunacağız.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı adaletin ve toplumsal huzurun yüzyılı kılmak adına reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."