Süresiz nafaka iptal edildi: Akıllara nafaka mağduru ünlüler geldi

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasına ilişkin hükmün iptali istemiyle yapılan başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı.

İPTAL EDİLDİ

Yüksek Mahkeme, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti.

NAFAKA MAĞDURU ÜNLÜLER

Süresiz nafaka uygulaması geniş kesimlerin tepkisini çekerken ünlü isimler de bu uygulamadan mağdur oldu.

AHU YAĞTU – CEM YILMAZ

İşte süresiz nafaka mağduru ünlüler...

Cem Yılmaz, 2013 yılında Ahu Yağtu ile 20 aylık evlilikleri bitirmişti. Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu için ödediği nafaka da o yılın en çok konuşulan magazin konuları arasında yer almıştı.

Ünlü komedyen, oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödedi.

Ayrıca lüks bir otomobil verirken Şişli ve Sarıyer'de birer daire de verdiği iddia edilmişti.

Komedyen yine İstinye'de bulunan iki evinin kira getirisini de eski eşine bıraktı.

TUĞBA COŞKUN – MEHMET ALİ ERBİL

2010 yılında boşanma kararı alan çiftin nafaka haberleri de gündemin üst sıralarında yer almıştı.

Tuğba Coşkun, 4 milyon dolar tazminatın yanı sıra Mehmet Ali Erbil'e Bodrum'da 1 ev, 3 milyon değerinde bir çatı katı daire ve 1 milyon değerinde yeni bir ev aldırarak oğulları Ali Sadi adına tescil ettirdi.

Ayrıca Mehmet Ali Erbil, oğlu için her ay 10 bin dolar nafaka ödüyor.

IŞIL SERGEN - BURAK SERGEN

Oyuncu Burak Sergen’in 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandığı Işıl Sergen ile 'nafaka davası' devam ediyor.

19 yıl süren evlilikten Cansın adında bir oğlu olan Burak Sergen, nafakayı ödeyemediği için üç ay hapis cezası aldığını açıklarken, protokole aykırı hareket etmekle suçladığı eski eşine ateş püskürmüştü.

Mağdur olduğunu dile getiren 62 yaşındaki oyuncu, "Bir ev, üç araba, Ankara'da annemin bir evi ve geçtiğimiz aylarda kaybettiğim; beş kardeşe bölünmüş babamın bir evinin parasının haczi, çocuğuma ve eski eşime verildi. 18 bin TL nafaka karşılığında anlaştım. Çocuğumun üstün şartlarda olmasını istediğim için onayladım ve nafakayı hep yatırdım." demişti.

SERDAR ORTAÇ - CHLOE LOUGHNAN

Serdar Ortaç ile 2014 yılında nikah masasına oturup, 2019'da tek celsede boşanan İrlandalı model Chloe Loughnan, gözlerden uzak hayatına devam ediyor.

Ancak model, zaman zaman eski eşinin açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödeyen Serdar Ortaç, son dönemde sağlık sorunları ve yasa dışı bahis soruşturmasıyla gündeme geliyor.

Ortaç son olarak "Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor." sözlerini kullanmıştı.

NAFAKANIN 3 BİN LİRADAN 175 BİN LİRAYA ÇIKMASINI İSTEDİ

Oyuncu Ayşe Tolga, 2008 yılında iş insanı Marsel Eskinazi ile evlenmişti.

Çiftin 2010'da kızları Can Yael dünyaya gelmişti. Çift, görüş ayrılığı ve anlaşmazlık nedeniyle 2013'te evliliklerini bitirmeye karar vermiş, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

Oyuncu Ayşe Tolga, 10 yıl önce anlaşmalı boşandığı iş adamı Marsel Eskinazi’ye nafaka yükseltme davası açtı.

2023 yılında dava açan Tolga, 3 bin lira olan nafakanın 175 bin liraya çıkmasını istedi.

ŞEYMA SUBAŞI - ACUN ILICALI

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, 2018’de evliliklerini bitirmişti.

Acun Ilıcalı, yaklaşık bir yıl evli kaldığı Şeyma Subaşı için 2019’da çıkan haberlere göre 10 milyon TL tazminat ve aylık 125 bin lira da nafaka ödemeyi kabul etmişti.

Ayrıca birlikte oturdukları evi de kızları Melisa'ya bırakmıştı.

ASENA ATALAY – CANER ERKİN

Türkiye'nin en çekişmeli boşanma davalarından biri, şüphesiz ki Asena Atalay ve Caner Erkin arasında yaşanmıştı.

Asena Atalay, oğlunun barınma giderleri, sağlık giderleri, özel okul, spor ve müzik eğitimi, gıda masrafı, ulaşım giderleri, bakıcı parası, özel yabancı dil eğitmen, dershane, yurt dışı okul, özel eğitmen, tatil masrafları için eşine, 451 bin TL'lik bir nafaka bedeli çıkarmıştı.

Ayrıca aylık 50 bin lira da nafaka talep etmişti. 2019 yılında ikili arasında devam etmekte olan dava sonuçlandı.

O dönem mahkeme, Erkin'in Asena Atalay'a aylık 3 bin TL nafaka ödemesine karar verdi.

REYHAN GÜLMAN – LEMİ GÜLMAN

İş insanı Lemi Gülhan ve Reyhan Gülman arasında yaşanmıştı.

Uzun yıllar süren boşanma davasının ardından Lemi Gülman, eski eşine 3,5 milyon lira tazminat ve aylık 9 bin TL nafaka ödemeyi kabul etmişti.

2010 yılında boşanma kararı alan çiftin nafaka haberleri de gündemin üst sıralarında yer almıştı.

JESS MOLHO - ZEYNEP MOLHO

Jess Molho, iki çocuğunun annesi Zeynep Molho’ya bir süre önce anlaşmalı boşanma davası açmış, ancak çift boşanmaktan vazgeçmişti.

Daha sonra Zeynep Molho, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığı iddiasıyla boşanma davası açtı; 40 milyon lira tazminat, çocuklarının velayeti ve 700 bin lira nafaka talep etti.

Karşı boşanma davası açan Jess Molho da eşinin kendisini aldattığını ve öfke problemi yaşadığını öne sürerek 30 milyon lira tazminat, çocuklarının velayeti ile aylık 100 bin lira nafaka talebinde bulundu.

İREM HELVACIOĞLU - URAL KASPAR

2024’te evlenen ve 2025’in ekim ayında kızları Sora’yı kucaklarına alan oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar, geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Evlilikleri tek celsede biten çiftin 6 aylık kızları Sora’nın velayeti anneye verildi.

Helvacıoğlu, kızına kendi soyadını verebilmek için boşandığı eşiyle anlaştı.

Kaspar’ın herhangi bir nafaka veya tazminat ödememek karşılığında kızına ‘Helvacıoğlu’ soyadının verilmesini kabul ettiği öğrenildi.

DANİLO ZANNA - TUĞÇE DEMİRBİLEK

İtalyan şef Danilo Zanna, 2021 yılında Tuğçe Demirbilek ile anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Ancak nafaka konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle Tuğçe Demirbilek, yeniden mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek’e aylık 60 bin lira yoksulluk nafakası ödemesine karar verdi.

Ayrıca ünlü şefin, 12 yaşındaki oğlu Zeno için de 30 bin lira iştirak nafakası ödemesi kararlaştırıldı.

MUSTAFA SANDAL - EMİNA JAHOVİC

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

İkili arasında yapılan boşanma protokolüne göre; iki çocuğun velayeti anneye verildi.

Çiftin Beykoz'daki evleri satılıp 2 milyon dolar Emina Jahovic'e verilirken, 500 bin doların çocukların eğitimi için harcanması kararlaştırıldı.

Ayrıca mahkeme kararına göre, Mustafa Sandal'ın eski eşine ev satın alması da ifade edilmişti.

UFUK ÖZKAN - NAZAN ÖZEN

Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Bazen Tatlıdır ve Kalk Gidelim gibi birçok yapımda yer alan, ekranların en tanıdık yüzlerinden biri olan Ufuk Özkan, son zamanlarda sağlık sorunuyla gündemdeydi.

Siroz teşhisi konulan oyuncunun ilaç tedavisi sürerken kendisi 17 senelik eşi Nazan Özen'le aldıkları boşanma kararıyla magazin gündeminde yeniden yer almıştı.

Geçtiğimiz günlerde Özen'e ödediği nafaka ile dert yanan Özkan, 114 bin TL'lik yüksek tutara isyan etmiş, Özen de eski eşinin hastalığıyla birlikte kamuoyu oluşturarak nafaka miktarını indirmek istediğini söylemişti.

HALİT ERGENÇ - GİZEM SOYSALDI

Aktör Halit Ergenç, 16 ay evli kaldığı Gizem Soysaldı'dan tek celsede boşanmıştı.

Ergenç, boşanırken 225 bin TL tazminat ödedi.

Daha sonra Binbir Gece dizisindeki rol arkadaşı Bergüzar Korel ile evlendi.

YURDAL SERT - İVANA SERT

Aldatma olaylarıyla gündeme gelen çiftin boşanmaları 2011 yılında magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı.

10 duruşma süren ve sonradan karara bağlanan boşanma oğulları Kanyon Ateş'in velayetinin annesinde kalması ve toplam 400 bin lira tazminat ve oğluna da aylık 5 bin lira iştirak nafakası ödenmesi ile sonuçlandı.

CEM HAKKO- BETTİNA MACHLER

Vakko’nun patronu Cem Hakko ile 23 yıllık eşi, üç çocuğunun annesi Bettina Bettina Machler, 2006 yılının Ekim ayında tek celsede boşanmıştı.

Bettina Machler, boşanma karşılığı 5 milyon TL nakit, 10 milyon 220 bin TL’lik şirket hissesi ve 1 milyon 752 bin TL değerinde gayri mülk olmak üzere toplam 17 milyon TL tazminat aldı.