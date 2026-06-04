Gülistan Kılıç Koçyiğit, AYM'nin "nafaka" kararını beğenmedi

Süresiz nafakaya ilişkin Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı.

Süresiz nafakaya ilişkin karar, milyonları ilgilendiriyordu.

Buna göre, Yüksek Mahkeme, ilgili düzenlemenin oy çokluğuyla iptaline, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

Ancak süresiz nafakanın iptal edilmesi, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'i memnun etmedi.

NAFAKANIN "HAK" OLDUĞUNU SÖYLEDİ

X üzerinden açıklama yapan Gülistan Kılıç Koçyiğit, nafakanın temel bir hak olduğunu, lütuf olmadığını ve yapılacak olan düzenlemeyi de kabul etmeyeceklerini söyledi.

"EŞİTSİZ TOPLUMSAL KOŞULLAR"

Kılıç devam eden açıklamasında, "Anayasa Mahkemesi’nin yoksulluk nafakasına ilişkin verdiği karar, Türkiye’de kadınların içinde bulunduğu eşitsiz toplumsal koşullardan bağımsız değerlendirilemez." dedi.

"NAFAKA LÜTUF DEĞİL"

Nafakayı hedef alan her düzenlemenin kadınların yaşam güvencesini zayıflattığını söyleyen Kılıç, "Nafaka bir lütuf değil; boşanma sonrasında yoksulluğa sürüklenmeyi engelleyen temel bir haktır." ifadelerine yer verdi.

Kılıç, sözlerini düzenlemeyi kabul etmeyeceklerini söyleyerek bitirdi.

"HİÇBİR DÜZENLEMEYİ KABUL ETMİYORUZ"

Kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeyen, eşitsizlikleri ortadan kaldırmayan hiçbir yaklaşım adalet üretmez.

Gerekçeli kararı ve sonrasında yapılacak yasal düzenlemeleri, kadınların kazanılmış hakları açısından dikkatle takip edeceğiz.

Kadın yoksulluğunu derinleştirecek, kadınları şiddet ve bağımlılık ilişkilerine mahkûm edecek hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyeceğiz."

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