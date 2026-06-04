Serdar Dursun, Kocaelispor'dan ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

Körfez ekibi, tecrübeli golcü Serdar Dursun ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kocaelispor tarafından yapılan açıklamada, Dursun'a emekleri için teşekkür edildi.

"YENİ YOLCULUĞUNDA BAŞARILAR SENİNLE OLSUN SERDAR"

Kulüpten yapılan duyuruda, "Futbolcumuz Serdar Dursun'a çubuklu formamız altında verdiği emekler için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun Serdar!" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Kocaelispor'un formasını bu sezon Süper Lig'de 28 kez giyen Serdar Dursun, altı kez gol sevinci yaşarken iki kez de asist yaptı.

DURSUNALDO LAKABI

Öte yandan hatırlanacağı üzere Serdar Dursun, Fenerbahçe forması giydiği dönemde attığı gollerin ardından Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen sevinci yapıyordu.

Bu hareket sonrasında ise sarı-lacivertli taraftarlar, forvet oyuncusuna 'Dursunaldo' lakabını takmıştı.

Dursun, Kocaelispor formasıyla da attığı gollerde sonra aynı sevincine devam etti.