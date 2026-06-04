Sadettin Saran'a hapis cezası

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında, sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla yapılan maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasına ilişkin iddianame hazırlanmıştı.

Başkan Saran ve kardeşi Kenan Saran'ın yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 23.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Saran katılmazken tarafların avukatları hazır bulundu.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Duruşmada, Saran'ın bulunmaması nedeniyle son sözü alınamadı.

Beyanda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu vekili, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Savunma yapan sanıkların avukatları ise, müvekkillerinin beraatlerini istedi.

'REKLAM VERMEK VEYA YASAbDIŞI BAHİS OYNAMAYA TEŞVİK SUÇU'

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Saran ile kardeşi Kenan Saran'ın 'kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasabdışı bahis oynamaya teşvik etmek' suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis ile 562 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanıklar Emre Eren ile Azade Zeynep Haksal'ın ise aynı suç yönünden ayrı ayrı beraatlaerine karar verdi.