Akkuyu NGS'de boru hattı kaynağı başladı

Enerjide yatırımlar artmaya devam ediyor...

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, planlanan çalışmalar kapsamında uzmanlar, boru hattının 32 bağlantı yerinde kaynak işlemlerini gerçekleştirecek ve yaklaşık 260 tonluk boru ile metal yapıların montajını tamamlayacak.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çalışmalar, daha önce başarıyla uygulanmış teknoloji temelinde, en yüksek kalite gereklilikleri ve güvenlik standartları doğrultusunda yürütülüyor.

Kaynak ve montaj uzmanlarının yanı sıra tahribatsız muayene uzmanları, ısıl işlem uzmanları ve kalite kontrol birimi görevlilerinin de yer aldığı çalışmaların her aşaması belli bir sıralama çerçevesinde yürütülüyor.

Çalışmalara ait kontrol ve denetim sonuçları da kayıt altında tutuluyor.

Ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemleri, yalnızca özel eğitim almış ve sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlamış yüksek nitelikli uzmanlar tarafından gerçekleştiriliyor.

SONRAKİ AŞAMADA YÜKSEK SICAKLIKTA ISIL İŞLEM UYGULANACAK

Her bir kaynak bağlantı yeri, üretim, kontrol ve kabul süreçlerinin tamamının izlenebilmesini sağlayan özel bir işaretleme sistemine sahip.

Gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin bilgiler uygulama dokümantasyonunda kayıt altına alınıyor ve güç ünitesinin tüm yaşam döngüsü boyunca saklanıyor.

Her bağlantı yeri, kaynak sonrası kalite doğrulama kapsamında ultrasonik, kapiler ve radyografik muayeneler dahil olmak üzere çeşitli test yöntemleriyle kontrol edilecek.

Bir sonraki aşamada, bağlantı yerlerine yüksek sıcaklıkta ısıl işlem uygulanacak. Bu süreç, metaldeki iç gerilmelerin giderilmesine ve boru hattının öngörülen işletme karakteristiklerinin sağlanmasına olanak tanıyacak.

Kaynak sürecinin nihai aşamasında, kaynak bağlantı yerlerinin iç yüzeyine korozyon dayanımını artırmak amacıyla özel koruyucu paslanmaz kaplama uygulanacak.

"GENİŞ BİR UZMAN EKİBİNİN EMEĞİ BULUNUYOR"

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butсkikh, ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemlerinin, bir güç ünitesinin inşasında en önemli operasyonlar arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kullanılan malzemeler, işlerin yürütülmesinde uygulanan teknoloji ve personelin nitelikleri açısından özel gereklilikler bulunmaktadır. Her bir bağlantı yerinin arkasında geniş bir uzman ekibinin emeği bulunuyor. Her bağlantı yeri çok aşamalı kontrollerden geçirilmekte ve çalışmaların tüm safhaları ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmaktadır. Bu yaklaşım, nükleer santralin işletme süresi boyunca birinci devre ekipmanlarının yüksek güvenilirliğini sağlamaktadır."