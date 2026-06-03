Akkuyu NGS’nin 4’üncü güç ünitesi için buhar jeneratörleri teslim edildi

Türkiye’nin 70 yıllık nükleer enerji rüyasında geri sayım başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2 gün önce Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1. ünitesinin yıl sonunda açılmasının hedeflendiğini, ayrıca diğer ünitelerin de devreye alma sürecinin hızlandırıldığını açıklamıştı.

4 BUHAR JENERATÖRÜ TÜRKİYE'YE ULAŞTI

Bu kapsamda, yaklaşık 3 bin kilometrelik deniz yolculuğunun ardından Akkuyu NGS’nin 4’üncü güç ünitesi için üretilen dört buhar jeneratörü Türkiye’ye ulaştı.



Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, son duruma ilişkin ve teslim edilen dört buhar jeneratörü hakkında açıklamalarda bulundu.

"TEMEL BİLEŞENLERİ ARASINDA YER ALIYOR"

Sergei Butckikh, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Buhar jeneratörleri, reaktör tesisinin temel bileşenleri arasında yer alıyor. Reaktörde üretilen ısı enerjisi, bu ekipmanlar aracılığıyla ikinci devreye aktarılıyor ve ardından elektrik üretiminde kullanılıyor.

"LOJİSTİK ZİNCİRİNİN İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE İŞLEDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

4. güç ünitesine ait bu ekipmanların sahaya teslim edilmesi, projenin üretim ve lojistik zincirinin istikrarlı bir şekilde işlediğini gösteriyor.

"İNŞAAT VE MONTAJ ÇALIŞMALARI PLANLI ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR"

İnşaat yapılarının hazır olma durumuna bağlı olarak, sonraki montaj aşamalarının gerçekleştirilmesi için gerekli ekipmanları sahaya ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu sayede nükleer güç santralinin tüm tesislerinde inşaat ve montaj çalışmaları planlı şekilde yürütülüyor”