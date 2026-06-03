Hollandalı bilim insanları, virüs taşıyan 113 tüple yakalandı! İçinden çıkanlar endişe yarattı

Kaçakçılık kapsamında bu kez "virüs" ele geçirildi.

Hollandalı virolog Vincent Munster ve Kamerunlu araştırmacı Claude Kwe, Kongo Cumhuriyeti'ndeki MPOX salgını üzerine yürüttükleri çalışmaların ardından ABD'ye dönüşlerinde Detroit Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Rocky Mountain Laboratuvarı'nda ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) bünyesinde görev yapan iki bilim insanının taşıdığı siyah plastik kutuda yapılan incelemede, biyolojik örnekler içeren 113 şişe bulundu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÇIKTI

ABD'li yetkililere göre araştırmacılar, kutuda test ve teşhis ekipmanları bulunduğunu beyan etti. Ancak soruşturma sonucunda şişelerin bir kısmında etkisizleştirilmiş MPOX virüsü, suçiçeği virüsü ve insan DNA'sı örnekleri bulunduğu tespit edildi.

FBI tarafından incelenen 20 şişeden 17'sinin etkisizleştirilmiş MPOX virüsü içerdiği belirlendi.

ABD Başsavcısı Jerome F. Gorgon Jr., olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu NIH uzmanları, Kongo Cumhuriyeti'ndeki bir salgından virüs patojenlerini dolu bir ticari uçakta kaçırarak yasalarımızı çiğnediler" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.