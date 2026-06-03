Himpathy (Himpati) nedir? İşte örnekleri

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Failin, mağdurdan daha çok konuşulduğu olaylara şahit oluyoruz.

Şiddet, istismar, taciz, cinayet...

Benzer bir vaka gündeme geldiğinde kamuoyunun odağı her zaman mağdur olmayabiliyor.

Bazı durumlarda tartışmalar, mağdurun yaşadıkları yerine fail etrafında şekilleniyor.

Sosyal bilimlerde uzun yıllardır incelenen bu durum, yeni bir kavramla gündeme taşındı.

Felsefeci Kate Manne tarafından ortaya atılan himpathy, mağdurlar yerine fail erkeklere yönelik orantısız sempati gösterilmesini tanımlıyor.

HİMPATHY NEDİR

Himpathy, İngilizce "him" (o erkek) ve "sympathy" (sempati, acıma duygusu) kelimelerinin birleşiminden oluşan bir kavramdır.

Terim ilk olarak 2014 yılında sosyal eleştirmen ve yazar Kate Manne tarafından popülerleştirildi.

Himpathy, özellikle bir erkeğin yanlış davranışları, suçları veya etik dışı eylemleri gündeme geldiğinde, toplumun mağdurdan çok erkeğe empati göstermesi durumunu ifade eder.

Örneğin; Bir cinsel saldırı davasında kamuoyunun mağdur yerine failin kariyerinin zarar görmesine üzülmesi,

Şiddet uygulayan bir erkeğin "geleceğinin mahvolacağı" gerekçesiyle savunulması,

Suç işleyen bir erkeğin zor çocukluğu veya yaşadığı sıkıntılar üzerinden mazur gösterilmeye çalışılması, himpathy örnekleri olarak gösterilebilir.