Aksaray’da 25 milyon liralık kaçakçılığa jandarma darbesi

Kaçakçılara yönelik operasyonlar hız kesmiyor.

Bu kapsamda Aksaray’da, başarılı bir operasyon daha gerçekleşti.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 6 şahsın kaçak ürün ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri, isimlerini belirlediği 6 şahsı takibe aldı.

Bir süre yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri, 3 araç, 1 iş yeri ve 2 ev adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

25 MİLYON LİRA DEĞERİNDE GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda E.K., A.G., S.İ., S.Ç., F.K. ve H.F. isimli 6 şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda piyasa değeri 25 milyon lira olan 856 adet kol saati, 1.242 adet parfüm, 290 adet güneş gözlüğü, 178 adet kol çantası, 250 adet muhtelif markalarda elektronik malzeme ve 200 adet muhtelif markalarda hırdavat malzemesi olmak üzere çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerekli adli işlem başlatıldı.