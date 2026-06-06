Aksaray'da gübre altında kalan genç yaşamını yitirdi
Aksaray'da römorku boşaltmaya çalıştığı sırada bir anda kapağın açılmasıyla dökülen gübrenin altında kalarak ağır yaralanan 18 yaşındaki genç, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Aksaray merkeze bağlı Sağlık beldesinde 25 Mayıs'ta mandıradaki hayvan gübrelerini traktörün römorkuna dolduran Samet Mercan, traktörle boş araziye geldi.
18 yaşındaki Mercan, burada gübreyi boşaltmak için römorku kaldırdı.
Kapağın açılmaması üzerine römork arkasına geçen genç, kapağı açmaya çalıştı.
Kapak aniden açılınca hayvan gübresi gencin üzerine boşaldı.
Samet Mercan, gübre altında kalırken durumu fark eden komşu ve yakınları araziye gelerek küreklerle gübreyi kazıp genci çıkardı.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Burada yoğun bakımda tedavi gören genç, 9 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.