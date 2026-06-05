Mardin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü: 14 gözaltı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan ve Mehmet Akif Sarıboğa'nın (32) hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SİLAHLI KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada H.Ç. (42), Ş.Ç. (53), M.A.S. (30) ve Mehmet Akif Sarıboğa yaralanmıştı.

Yaralılardan M.A.S., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Silahlı kavgaya ilişkin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde taraflar arasında yaşanan arbede ve silah sesleri yer aldı.