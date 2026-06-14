Aksaray'da kayıp çiftçiden acı haber
Aksaray'da ailesinin başvurusu üzerine kayıp olarak aranan çiftçi 60 yaşındaki Necmi Pınar, tarlada traktöründe ölü bulundu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Aksaray'da kayıp çiftçiden acı haber geldi.
Sarıyahşi ilçesi Bedik köyünde 5 çocuk babası Necmi Pınar, traktörüyle tarlasını sürmek için evden çıktı.
Akşam eve dönmeyen Necmi Pınar'dan haber alamayan yakınları, jandarmayı arayıp yardım istedi.
HAREKETSİZ BULUNDU
İhbar üzerine jandarmanın yaptığı arama sonucu Necmi Pınar, tarlasının yakınındaki bir tarlada traktöründe hareketsiz halde bulundu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Pınar'ın öldüğünü belirledi.
Necmi Pınar'ın cansız bedeni, otopsi için Ağaçören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Necmi Pınar’ın kesin ölüm nedeni de yapılacak otopsiyle belirlenecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)