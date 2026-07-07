Aksaray'da maytapla oynayan çocuklar ot yangınına neden oldu

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Aksaray'da Hacılar Harmanı Mahallesi 66. Cadde üzerinde bir evin önündeki boş alanda yangın meydana geldi.

İddiaya göre, mahalledeki bir bakkaldan maytap alan çocuklar, bunları cadde üzerinde ateşleyerek kontrolsüz şekilde çevreye fırlatmaya başladı.

KURU OTLAR SANİYELER İÇİNDE TUTUŞTU

Bir süre bu şekilde eğlenen çocuklar, son olarak yaktıkları maytabı kurumuş otların bulunduğu alana attı.

Maytabın patlamasıyla birlikte kuru otlar alev aldı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede yayılarak boş alandaki otları sardı. Alevlerin yükseldiğini gören çocuklar ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

VATANDAŞIN MÜDAHALESİ BÜYÜK ZARARI ÖNLEDİ

Yangını fark eden çevredeki bir vatandaş, bahçe hortumuyla alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de bölgede soğutma çalışması gerçekleştirerek yeniden alevlenme riskine karşı gerekli önlemleri aldı.

YANGIN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çocukların maytapları ateşleyerek etrafa attığı anlar ile yangının başlaması ve çocukların olay yerinden kaçışı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde, maytabın kuru otların arasına düşmesinin ardından alevlerin kısa sürede yayıldığı ve çocukların paniğe kapılarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.