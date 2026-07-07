Binyamin Netanyahu, Donald Trump ile gizli görüşme gerçekleştirdi: Türkiye'ye F-35 satma

Ankara'da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başlıyor.

Zirveye katılmak üzere Türkiye'ye gelecek NATO üyesi ülke liderlerinden biri de ABD Başkanı Donald Trump.

Bu zirve hem NATO üyelerinin arasındaki ilişkiyi düzeltirken bir yandan da Türkiye ve ABD arasındaki ilişkileri güçlendiriyor.

Ancak İsrail, Donald Trump'ın Ankara Zirvesi'ne katılmasını ya da Türkiye ile yakın ilişkiler geliştirmesini istemiyor.

İsrail'in, Trump'ın zirveye katılmasını istememesinin en büyük nedenlerinden biri; Trump'ın, F-35 savaş uçakları ve KAAN milli muharip uçağı motorlarının Türkiye'ye satışı hakkındaki olumlu görüşleri oldu.

GİZLİ GÖRÜŞME

Axios'un haberine göre İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak Trump'tan Türkiye'ye yönelik bazı satışların durdurulmasını istedi.

Habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında cuma günü gizli bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I UYARMASINI İSTEDİ

Netanyahu görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail karşıtı söylemlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyarmasını istedi.

Netanyahu ayrıca bu hafta Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesinde Erdoğan ile bir araya gelecek olan Trump’tan, Türkiye’nin hava kuvvetlerini modernize etmesini sağlayacak silah sistemlerinin satışını durdurmasını istedi.

F-35 SATIŞI ENDİŞE YARATTI

Ayrıca konuşmada F-35 savaş uçakları hakkında Netanyahu duyduğu rahatsızlığı ve endişeyi de dile getirdi.

Habere göre yaşananların arkasında, Gazze ve İran’daki savaşlar nedeniyle son iki yılda İsrail-Türkiye ilişkilerinde gerilimin zirveye çıkması yatıyor.

KİLİT MÜTTEFİK

Ancak Trump, her iki liderle de yakın ve dostane ilişkilerini sürdürüyor; Erdoğan bu süreçte ABD'nin kilit bir müttefiki ve bölgesel arabulucusu olarak öne çıkıyor.

Ankara'ya hareket eden Donald Trump'ın Erdoğan ile yapacağı görüşmenin ve NATO zirvesinin ana gündem maddelerinden birini askeri satışlar oluşturuyor.

700 MİLYON DOLARLIK MOTOR ANLAŞMASI VE F-35

Zirve sürecinde Türkiye'nin savaş uçakları için tasarlanan 700 milyon dolarlık yeni motor anlaşması ve NATO’nun ikinci büyük ordusunun F-35 programına yeniden dahil edilme ihtimali bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pentagon'un Türkiye'nin elindeki Rus füzelerine rağmen F-35 satışının hukuken nasıl mümkün olabileceğine dair bir inceleme yürüttüğünü açıkladı.