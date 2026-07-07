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Fenerbahçe, Admira Wacker ile hazırlık maçı yapacak

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçına yarın Admira Wacker karşısında çıkacak.

Ensonhaber / AA
Fenerbahçe, Admira Wacker ile hazırlık maçı yapacak
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında yarın Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

HAZIRLIKLAR AVUSTURYA'DA DEVAM EDİYOR

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

14 TEMMUZ'DA KAMP SONA ERECEK

Sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)