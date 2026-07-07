Miguel Crespo, Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej'e transfer oldu
Başakşehir forması giyen 29 yaşındaki oyuncu Miguel Crespo, Suudi Arabistan takımı Al-Khaleej'e transfer oldu.
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Khaleej, Başakşehir'in Portekizli futbolcusu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son 2 sezonda Başakşehir'de forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
Miguel Crespo, Başakşehir ile geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 2 gol kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)