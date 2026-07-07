Valencia Basket'te Xavi Albert dönemi başladı
Pedro Martinez ile yollarını ayıran Valencia Basket başantrenörlük görevine Xavi Albert'i getirdiğini duyurdu.
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Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) ekiplerinden Valencia Basket'te başantrenörlük görevine Xavi Albert getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, son 3 sezonda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Albert'in İspanyol ekibinin başına geçtiği belirtildi.
38 yaşındaki başantrenör ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı aktarıldı.
MARTINEZ, REAL MADRID'E GİTTİ
Geçen sezon İspanya Basketbol Ligi'nde 9 yıllık özleme son vererek şampiyonluğa ulaşan, EuroLeague'de ise Dörtlü Final'de mücadele eden Valencia'da başantrenör Pedro Martinez, Real Madrid ile anlaşmıştı.Real Madrid'de başantrenörlük görevine Pedro Martinez getirildi
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)