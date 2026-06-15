Aksaray'da tartıştığı arkadaşını bıçakladı
Otomobilde tartıştığı arkadaşı 18 yaşındaki Zübeyir Ç. tarafından bıçaklanan 28 yaşındaki Mehmet Altınbaş yaralandı
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Aksaray'da tartıştığı arkadaşını, otomobilde bıçakladı.
Eski Sanayi Sitesi'nde Mehmet Altınbaş ile arkadaşı Zübeyir Ç. arasında, otomobilde otururken belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Zübeyir Ç., bıçakla Altınbaş'ı sağ bacağından yaraladı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Altınbaş, kanlar içinde kalırken Zübeyir Ç. ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı Mehmet Altınbaş, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, şüpheli Zübeyir Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)