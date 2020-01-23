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Akşener, parlamenter sisteme geçileceğini düşünüyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parlamenter sisteme geçiş yapacağını ifade etti.

AA | 23.01.2020 - 09:30..
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Akşener, parlamenter sisteme geçileceğini düşünüyor

Dün Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, çok konuşulan parlamenter sisteme geçişle ilgili de açıklama yaptı.

"ERDOĞAN PARLAMENTER SİSTEME GEÇECEK"

İyi Parti Genel Başkanı, şunları söyledi: "31 Mart'tan sonra seçmene baktığınız zaman bu ittifakın devamı konusunda bir irade var. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme Sayın Erdoğan'ın geçeceğini, bu konuda adım atacağını düşünüyorum. Bakın göreceksiniz, zaman söyleyemem ama gidişatı öyle okuyorum. Benim okumam bu, bilgiye dayanmıyor. Böyle bir adım atıldığında, 'buyurun bakalım' dendiğinde zaten o zaman ittifaklar nasıl bir şey olacak, ne olacak o konuda da bir şey söylemek mümkün değil. Ama arızalarından, enfekte olmuş alanlarından arındırılmış bir parlamenter sistemden bahsediyoruz."

Akşener, parlamenter sisteme geçileceğini düşünüyor ViDEO

Akşener, parlamenter sisteme geçileceğini düşünüyor


"SARAY ERDOĞAN'I STERİL HALE GETİRDİ"

Erdoğan'ın Türkiye'nin bu nefes alma problemini gördüğüne inandığını ifade eden Akşener, "Saray Sayın Erdoğan'ı kapattı, steril bir hale getirdi. Uzun zamandır Sayın Erdoğan'ın vatandaşla hasbihal ettiğini gördünüz mü? Vatandaşın nabzını bilen, tanıyan, bununla yaşayan siyasi kişilik olmasına rağmen koptu gitti. Bu alan kendisinin 2023 ya da daha önce yapacaksa o seçimde seçilmesinin önüne geçer. Sayın Erdoğan'ın sağduyusunun, kendisi için sağduyusunun galip geleceğine inanıyorum. Dolayısıyla da buraya bir geçiş olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Akşener, parlamenter sisteme geçileceğini düşünüyor

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